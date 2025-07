Fiat Topolino è ora disponibile per l’ordine in un altro paese

In Austria è ora possibile ordinare la nuova Fiat Topolino, disponibile sia nella versione chiusa a due porte che in quella decappottabile, chiamata Dolcevita. Questo piccolo veicolo elettrico a due posti appartiene alla categoria dei quadricicli leggeri e rappresenta un’alternativa pratica e sicura agli scooter. Con una velocità massima limitata a 45 km/h, la Topolino può essere guidata già a partire dai 15 anni con la patente di tipo AM. Il modello si rivolge soprattutto ai giovani e ai neopatentati che cercano una soluzione di mobilità urbana sostenibile e confortevole. La Fiat Topolino combina uno stile retrò ispirato agli anni ’50 con la tecnologia elettrica moderna, pensata per ridurre l’impatto ambientale e semplificare gli spostamenti in città.

Al via la commercializzazione di Fiat Topolino in Austria

In occasione del lancio sul mercato austriaco, FIAT presenta un’offerta di leasing molto competitiva per la nuova Topolino, proponendo un canone mensile di soli 49 euro. Per chi preferisce l’acquisto diretto, il prezzo della vettura è fissato a 9.890 euro, tasse incluse. Con questa proposta, FIAT rafforza il proprio impegno nel rendere la mobilità urbana più sostenibile e alla portata di un pubblico sempre più ampio. La Topolino, infatti, rappresenta una soluzione pratica ed ecologica per gli spostamenti quotidiani nei centri cittadini, rivolgendosi in particolare ai giovani e a chi desidera un’alternativa compatta, semplice da usare e rispettosa dell’ambiente. Questo modello incarna perfettamente la filosofia del marchio, che punta a coniugare innovazione, stile e accessibilità.

La nuova Fiat Topolino presenta un design allegro ed è alimentata esclusivamente a energia elettrica. La batteria da 5,4 kWh consente un’autonomia fino a 75 chilometri. Per la ricarica è sufficiente una normale presa domestica da 220 volt. Nonostante le sue dimensioni compatte, la nuova Fiat Topolino è ideale per i centri città: con una lunghezza di soli 2,53 metri, la biposto è significativamente più maneggevole di un’auto tradizionale, il che rappresenta un vantaggio nella ricerca di parcheggio.

Tra i principali punti di forza della nuova Fiat Topolino c’è la semplicità e chiarezza della sua gamma. Il modello è proposto in due varianti ben definite: una versione chiusa a due porte e la Dolcevita, caratterizzata da un tetto apribile e dall’assenza delle portiere, per un’esperienza di guida ancora più estiva e rilassata. Entrambe le versioni condividono la stessa tinta esclusiva, il Verde Vita, una nuance fresca e distintiva che contraddistingue l’identità del veicolo. Anche il design retrò dei cerchi e l’aspetto degli interni sono identici in entrambe le configurazioni, mantenendo coerenza estetica e stile. Ora resta da vedere come il mercato austriaco accoglierà la Topolino, già molto apprezzata in altri Paesi.