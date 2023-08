Nuova Alfa Romeo 33: 1,4 milioni il prezzo di partenza?

Nuova Alfa Romeo 33 quasi certamente sarà il nome della hypercar che la casa automobilistica del Biscione svelerà al mondo intero il prossimo 30 agosto 2023. Le ultime indiscrezioni provenienti da fonti autorevoli confermano il nome di questo modello che dunque non si chiamerà Alfa Romeo 6C come invece si era vociferato per un lungo periodo. Confermato pure che la base sarà quella della Maserati MC20 ma verrà ulteriormente alleggerita per garantire prestazioni ancora migliori.

Nuova Alfa Romeo 33: con gli optional e le personalizzazioni il suo prezzo potrebbe superare i 2 milioni di euro

Il motore sarà dunque una versione elettrificata del V6 da tre litri Nettuno. A quanto pare questo avrà una potenza tra i 700 e gli 800 cavalli. Sembra sicura la produzione della nuova Alfa Romeo 33 che il prossimo 30 agosto sarà svelata in versione concept car. Una nuova indiscrezione dice che la produzione di questo modello, che sarà limitata a soli 33 esemplari, inizierà entro la fine del prossimo anno.

Importanti novità arrivano anche a proposito del prezzo della nuova Alfa Romeo 33. Si dice che la base di partenza per acquistare questa auto sia elevatissima: 1,4 milioni di euro. Inoltre i clienti avranno ampie possibilità di personalizzare l’auto facendo aumentare ulteriormente il prezzo che potrebbe raggiungere in taluni casi anche raggiungere e superare i 2 milioni di euro con personalizzazioni e optional.

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale

A quanto le 33 unità della nuova Alfa Romeo 33 sarebbero già tutte acquistate da alcuni tra i più famosi fan della casa automobilistica del Biscione. Per il momento rimane ancora sconosciuto il luogo di produzione ma sicuramente la vettura sarà prodotta in Italia. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello che tra meno di un mese diventerà finalmente una realtà. Ovviamente è probabile che da qui al giorno del debutto possano essere anticipati nuovi teaser e indizi vari per rendere l’attesa più appetitosa.