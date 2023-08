Dodge Challenger Hellcat trasformata in una barca

Il famoso youtuber Cody Detwiler, ampiamente conosciuto come WhistlinDiesel, ha catturato ancora una volta l’attenzione degli appassionati di automobili con le sue audaci imprese. Basta pensare al suo famoso video in cui aveva utilizzato una Dodge Challenger Hellcat del 2015 con ruote da buggy mentre era vestito come un Amish, non sei il solo: quel video ha accumulato quasi 21 milioni di visualizzazioni su YouTube. Detwiler è tornato con un’altra avventura accattivante che coinvolge la vettura di Dodge.

Lo youtuber WhistlinDiesel trasforma la Dodge Challenger Hellcat in un natante

Questa volta lo youtuber ha trasformato una Dodge Challenger Hellcat Widebody in un pedalò improvvisato. Detwiler ha fissato la vettura della casa automobilistica americana di Stellantis su un robusto ponte mentre le ruote posteriori spingono ingegnosamente il veicolo modificato nelle acque aperte del Golfo del Messico. In particolare, questa non è la prima incursione di Detwiler nella sperimentazione nelle acqua della Florida: in precedenza aveva attirato l’attenzione per aver portato in acque aperte una Chevrolet Silverado modificata conosciuta come ” Monster Max”. Questa volta, la versione acquatica del Challenger vanta un timone navale nella parte anteriore, anche se l’esatto meccanismo di governo della “nave” rimane un enigma.

Lo youtuber ha inoltre sostituito le ruote posteriori con delle enormi pale di legno per massimizzare l’enorme potenza del motore della Dodge Challenger Hellcat che ricordiamo supera i 700 cavalli. Il video è stato girato presso la rinomata “Freedom Factory” di Cleetus McFarland, dove WhistlinDiesel ha messo alla prova le capacità dell’auto modificata nell’enorme skidpad della struttura. Come potrete notare dal video la vettura di Dodge si comporta molto bene anche in acqua confermando la sua fama di auto davvero impressionante.