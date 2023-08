Nuova Lancia Ypsilon: nei prossimi mesi novità importanti in arrivo

Nei prossimi mesi sono previste novità importanti a proposito della nuova Lancia Ypsilon il cui debutto ufficiale è previsto per i primi mesi del prossimo anno. Probabilmente saranno svelate informazioni importanti e non si escludono le prime immagini teaser del modello. Ricordiamo che questa auto sarà prodotta da Stellantis in Spagna presso lo stabilimento di Figueruelas vicino alla città di Saragozza insieme a Opel Corsa e Peugeot e-208. La piattaforma usata sarà la CMP la stessa di questi due modelli. Questa auto sarà la prima vettura di Lancia nella storia ad avere una versione completamente elettrica che sarà affiancata anche da alcune versioni con motore a combustione. Sicura la presenza di almeno una versione ibrida.

Nei prossimi mesi avremo le idee più chiare a proposito della nuova Lancia Ypsilon

Nuova Lancia Ypsilon sarà totalmente rinnovata nello stile rispetto alla generazione attuale tanto da sembrare come una vettura totalmente diversa. L’auto sarà più lunga, si parla di circa 4 m e avrà uno stile più elegante e sportivo fatto per piacere ad un pubblico più vasto rispetto al modello attuale che piace soprattutto ad un pubblico femminile. In questa auto troveremo alcuni elementi di design visti nella recente concept car Lancia Pu+ Ra svelata ad aprile a Milano in occasione della Design Week 2023.

Questa auto che sarà svelata ufficialmente nel primo trimestre del 2024 segnerà il ritorno di Lancia in Europa dopo molti anni. Dalla metà del prossimo anno infatti inizierà la sua commercializzazione in Spagna, Portogallo, Olanda, Belgio Francia e Germania. Ricordiamo inoltre che nel 2025 la gamma di questa auto sarà arricchita dall’arrivo della versione HF che sarà la nuova top di gamma. Non è ancora chiarto se questa versione sarà elettrica al 100 per cento o ibrida.

Ricordiamo che nuova Lancia Ypsilon è solo il primo di tre modelli con i quali il gruppo Stellantis spera di rilanciare il marchio nel segmento premium del mercato auto a livello europeo. A seguire nel 2026 vedremo la nuova Lancia Gamma e poi nel 2028 la nuova Lancia Delta.