Ram Rampage conquista il premio Body Technician

Meno di una settimana dopo essere arrivata nelle concessionarie riscuotendo un grosso successo di vendite, Ram Rampage ha ricevuto il 23 agosto il trofeo SAE Brasil Car Body 2023. Il premio è stato assegnato al miglior progetto di carrozzeria presentato durante il 7° Simposio di carrozzeria SAE Brasil, organizzato questa settimana dalla sezione di San Paolo di SAE Brasil, ente che riunisce più di 6.000 associati per promuovere la diffusione delle conoscenze e delle tecnologie legate alla mobilità.

Prodotto presso il Polo Stellantis di Goiana, Ram Rampage è composto per l’86% da acciaio ad alta e ultra-alta resistenza

L’evento ha riunito l’élite degli ingegneri della carrozzeria e dei materiali, che hanno avuto contatti con le principali innovazioni in questo specifico settore. Tra questi, alcuni dei più recenti lanci nel mercato automobilistico nazionale come Ram Rampage, Chevrolet Montana, Ford Maverick Hybrid e VW Virtus. Tutti questi veicoli erano esposti (comprese le carrozzerie esposte) e le loro caratteristiche strutturali erano presentate dai membri dei rispettivi produttori. Nel caso del nuovo pick-up Ram, i dettagli sono stati forniti da due specialisti del Tech Center Stellantis América do Sul: il responsabile della carrozzeria, Fabiano Soares, e il responsabile della carrozzeria, Guilherme Fernandes.

Al termine del simposio, i partecipanti e i membri di una giuria tecnica specializzata hanno votato il miglior progetto in base alle seguenti domande:

1) Fiducia e padronanza dei relatori

2) Qualità e chiarezza delle presentazioni

3) Utilizzo di nuovi materiali nel progetto

4) Utilizzo di nuove tecnologie nel progetto

5) Innovazione nel processo produttivo

6) Innovazione, utilizzo di nuovi materiali e bellezza della carrozzeria a vista

7) Assertività delle risposte nella sessione di domande e risposte.

In questo modo, tutti i Ram Rampage raggiungeranno già i clienti portando con sé un premio importantissimo, assegnato da specialisti e che riflette la qualità della sua carrozzeria, raffinata e robusta come ogni pick-up Ram. Ideato e sviluppato in Brasile con la partecipazione della sede negli Stati Uniti e prodotto nel moderno Polo Stellantis di Goiana (PE), Rampage ha una struttura formata per l’86 per cento di acciai ad alta e altissima resistenza.