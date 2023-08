Nuova Fiat Panda: 100 cavalli e 400 km di autonomia per l’elettrica low cost?

Fiat nelle scorse settimane ha iniziato ad anticipare i primi dettagli sulla nuova Fiat Panda elettrica, la versione a zero emissioni della sua iconica city car, che sarà lanciata nel 2024. Si tratta di un modello molto atteso, che segnerà la transizione di Fiat verso una mobilità sostenibile e accessibile. La nuova Panda elettrica sarà basata sulla piattaforma STLA Small, la stessa che verrà usata per numerosi altri modelli elettrici del gruppo Stellantis.

Nuova Fiat Panda: motore da 100 CV e autonomia di quasi 400 km per la versione elettrica che sarà anche molto conveniente

La nuova Panda elettrica avrà una potenza di circa 100 CV e una batteria da 37 kWh, che le garantirà un’autonomia di poco meno di 400 km nel ciclo WLTP. La ricarica rapida potrà raggiungere i 75 kW, permettendo di recuperare il 50% della carica in circa 20 minuti. Il design della Fiat nuova Panda elettrica sarà ispirato alla concept car Fiat Centoventi, presentata al Salone di Ginevra nel 2019. Si tratterà di una vettura modulare, personalizzabile e connessa, con un abitacolo spazioso e funzionale, dotato di uno schermo da 10 pollici e di un cruscotto digitale.

Il prezzo della nuova Panda elettrica non è ancora stato comunicato, ma si stima che sarà inferiore ai 25 mila euro, grazie agli incentivi statali e ai minori costi di produzione della piattaforma STLA Small. Il CEO della casa torinese Olivier Francois ha dichiarato che questa vettura, che arriverà sul mercato nelle vesti di crossover di 4 m sarà un rivale diretto di Dacia Spring che costa poco più di 20 mila euro.

La nuova Panda elettrica sarà prodotta in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’est Europa, forse quello di Trnava in Slovacchia dove verrà costruita anche la “gemella” nuova Citroen C3. La nuova Panda elettrica sarà destinata a tutti i mercati europei, dove Fiat punta a diventare il leader nella mobilità urbana a zero emissioni. Ma questo veicolo sarà un modello globale ed infatti sarà venduto anche in altri continenti come Sud America, Asia e Africa.