Jeep Wrangler: AEV amplia i pacchetti di allestimento disponibili

American Expedition Vehicles (AEV) sta ampliando la disponibilità di pacchetti di allestimento per la nuova Jeep Wrangler 2024. All’inizio di quest’anno, AEV ha equipaggiato un numero limitato di modelli Wrangler Rubicon 20th Anniversary 2023 con il pacchetto Livello II, che vanta pneumatici da 37 pollici e livelli leggendari di capacità. La risposta dei clienti è stata così entusiasta che il pacchetto è andato esaurito in due ore.

AEV amplia i pacchetti di allestimento disponibili su Jeep Wrangler 2024

In esclusiva per la Jeep Wrangler 2024, AEV offre ora tre livelli di pacchetti di allestimento: Upcountry, Upcountry+ e Livello II. Tutti i livelli di allestimento portano pneumatici da 35 o 37 pollici sul Wrangler Rubicon e, per la prima volta, gli allestimenti AEV Upcountry e Upcountry+ portano pneumatici da 35 pollici sul già capace modello Wrangler Willys.

“I pacchetti AEV aggiuntivi consentono alle leggendarie capacità 4×4 della Jeep di essere accessibili a un numero maggiore di proprietari di Wrangler”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America. “Questa gamma di pacchetti di allestimento per la Wrangler 2024 offre agli appassionati di fuoristrada la possibilità di selezionare il percorso che meglio si adatta alle loro avventure fuoristrada”. Questi pacchetti di equipaggiamento esclusivi, guidati dal Livello II, creano i Wrangler più capaci di sempre.

L’allestimento AEV Upcountry (disponibile su Rubicon e Willys) comprende: Kit sospensioni AEV da 2,0 pollici, Base del cric AEV, AEV ProCal, Ruote AEV Pintler (nero satinato), Pneumatici BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 da 35 pollici, Estensioni svasate JPP/Mopar, Kit di ricollocazione ruota di scorta JPP/Mopar, Targa AEV.

L’allestimento AEV Upcountry+ (disponibile su Jeep Wrangler Rubicon e Willys) comprende: Paraurti anteriore AEV EX, Piastra paramotore anteriore AEV, Piastra di copertura AEV con verricello, Kit sospensioni AEV da 2,0 pollici, Base del cric AEV, AEV ProCal, Ruote AEV Pintler (nero satinato), Pneumatici BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 da 35 pollici, Estensioni svasate JPP/Mopar, Kit di ricollocazione ruota di scorta JPP/Mopar, Targa AEV, Kit riposizionamento telecamera fuoristrada integrata anteriore AEV.

Infine Jeep Wrangler con allestimento AEV Livello II Rubicon (disponibile solo su Rubicon) prevede: Paraurti anteriore AEV EX, Piastra paramotore anteriore AEV, Luci serie AEV 7000, Avvisa il verricello Zeon 10-S, Kit di riposizionamento della telecamera da trail AEV, Paraurti posteriore AEV, Portagomme AEV, Sospensioni AEV DualSport da 2,5 pollici con ammortizzatori Bilstein 5100, Ammortizzatore di sterzo AEV, Base del cric AEV, AEV ProCal, Pneumatici BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 da 37 pollici, Cerchi AEV Savegre II (nero satinato), Estensioni svasate JPP/Mopar, Targa AEV, Badge AEV livello II

Le nuove Jeep Wrangler 2024 con pacchetti di allestimento AEV saranno disponibili in base all’ordine di arrivo. I clienti potranno effettuare ordini tramite il proprio concessionario Jeep locale questo mese. I veicoli verranno spediti direttamente dal Toledo Assembly Complex ad AEV per l’allestimento, quindi al concessionario scelto dal cliente.