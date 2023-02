Jeep Wrangler Rubicon: svelate due edizioni speciali al Chicago Auto Show

Jeep festeggia con orgoglio i 20 anni del rivoluzionario Wrangler Rubicon al Chicago Auto Show 2023 con le edizioni limitate di Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary, le Wrangler più capaci di sempre. Disponibili sia sul Wrangler Rubicon 4xe 2023 che sul Wrangler Rubicon 392 2023, le edizioni Rubicon 20th Anniversary offrono ciascuna la leggendaria capacità di andare ovunque del Wrangler Rubicon e lo spirito ineguagliabile di libertà e avventura, progettate per affrontare il sentiero da cui prendono il nome direttamente dal Complesso di assemblaggio di Toledo (Ohio), dove saranno realizzate.

Jeep Wrangler Rubicon: per festeggiare i 20 anni da lancio al Chicago Auto Show 2023 hanno debuttato due nuove versioni in edizione limitata

“Vent’anni fa, un piccolo gruppo di ingegneri Jeep entusiasti, affettuosamente conosciuti come ‘Lunatic Fringe‘, con grinta e determinazione e le loro carte di credito personali, hanno progettato, ingegnerizzato e sviluppato la Wrangler più capace di sempre – la Jeep Wrangler Rubicon, perché sapevano che era quello che volevano i clienti Jeep”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e responsabile del marchio Jeep per il Nord America.

“Oggi il modello Rubicon rappresenta circa un quarto delle vendite complessive di Wrangler, con oltre 700.000 unità vendute in tutto il mondo, e include il Rubicon 4xe elettrificato, il PHEV più venduto e più capace in America. Lo stesso spirito di determinazione e ingegnosità che ha portato alla creazione del Wrangler Rubicon rivive in queste nuove edizioni speciali del 20° anniversario, che per la prima volta vengono mostrate al Chicago Auto Show.”

La Jeep Wrangler Rubicon 4xe 20th Anniversary 2023 e Wrangler Rubicon 392 20th Anniversary 2023 in edizione limitata, disponibili per l’ordine questo mese, hanno un prezzo al dettaglio suggerito dal produttore statunitense negli USA rispettivamente di $ 69.585 e $ 90.895. La produzione dei modelli Rubicon per il 20° anniversario dovrebbe iniziare questo trimestre presso il Complesso di assemblaggio di Toledo (Ohio), con l’arrivo dei veicoli nelle concessionarie nel secondo trimestre del 2023.

Jeep Wrangler Rubicon alimentato da un motore ibrido plug-in (PHEV) da 375 cavalli, offre 40 km di autonomia completamente elettrica, 49 MPGe e un’esperienza fuoristrada quasi silenziosa. Rafforzano la gamma di Wrangler 4xe, l’ibrido plug-in più venduto in America, l’ampia lista di equipaggiamenti dell’edizione speciale Wrangler Rubicon 4xe 20th Anniversary. Tra questi segnaliamo una versione rivista della griglia a sette fessure del marchio Jeep, una placca e decalcomanie con il logo del 20 ° anniversario. Gli esclusivi sedili in pelle rossa e nera e il pannello strumenti rivestito in pelle rossa ravvivano l’abitacolo, che dispone anche di interruttori ausiliari e tappetini per tutte le stagioni.

La Jeep Wrangler Rubicon 392 20th Anniversary del 2023, basata sul modello Rubicon 392 e alimentata da un motore da 470 cavalli, accelera da 0 a 100 km orari in 4,5 secondi, rendendolo il Wrangler più veloce e potente. Le edizioni speciali Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary 2023 sono disponibili in nove colori esterni, tra cui Earl, Firecracker Red, Punk’n, Hydro Blue, Sarge Green, Silver Zynith, Sting Grey, nero e Bright White, con la Wrangler Rubicon 4xe 20th Anniversary disponibile anche in Granito Crystal.