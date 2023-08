Ram Rampage arriva in 115 concessionarie del Brasile

La notte del 17 agosto ha segnato un punto di svolta per Ram con l’arrivo del nuovo Ram Rampage nelle 115 concessionarie brasiliane del brand. Questo evento ha coinciso con l’inaugurazione della Ram House São Paulo, l’unico punto vendita del genere nella più grande città dell’emisfero meridionale e la terza struttura di questo tipo.

Progettato e sviluppato appositamente per il mercato brasiliano, il Rampage ha già superato le 8000 unità vendute ed è pronto per i test drive in tutti gli showroom.

Ram Rampage: il nuovo pick-up si mostra dal vivo in diversi showroom brasiliani

La potenza si manifesta nel motore Hurricane 4 da 272 CV, posizionandosi come il più potente tra tutti i pick-up prodotti in Sud America. Questo propulsore ha superato ogni aspettativa del produttore di pick-up. Va menzionato che il Rampage offre anche una versione con motore turbo da 2 litri: il rinomato Multijet diesel da 170 CV.

Tra le sue specifiche, il Ram Rampage vanta una trazione 4×4, un cambio automatico a 9 rapporti e raggiunge una velocità massima di 220 km/h nella versione R/T. Quest’ultima accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi.

Ma non è solo velocità: il nuovo pick-up emerge anche per il suo lusso e per essere il pick-up brasiliano più tecnologico, comprendendo in tutte le varianti diversi sistemi di assistenza alla guida e la nuova piattaforma Ram Connect.

A San Paolo apre una nuova Ram House

La Ram House São Paulo, parte del gruppo Europamotors, serve il pubblico della città in un esclusivo showroom situato nell’Av. Europa. Oltre ai veicoli, i visitatori possono ammirare una gamma di accessori Mopar, l’area Ram Coffee e lo store Ram, che vende articoli esclusivi come T-shirt e cappellini dedicati.

Altre strutture simili, situate ad Alphaville (Barueri/SP) e Goiânia, propongono prodotti distintivi. Si prevede l’apertura di un altro punto vendita simile a Florianópolis all’inizio del 2024, completando il piano iniziale di quattro Ram House.

Oggi, Ram vanta 115 concessionarie e, nelle prossime settimane, raggiungerà quota 120. Ciò significa che l’obiettivo di espansione previsto per la fine dell’anno è già stato raggiunto, con molte di queste strutture che sfoggiano un’identità visiva rinnovata e standard di servizio premium.

Infine, stando ai dati di Fenabrave, Ram ha già registrato 5852 immatricolazioni quest’anno, un incremento del 15,7% rispetto al 2022. E tutto questo considerando solo le vendite dei modelli importati dal Nord America.