Ram Rampage fa il suo debutto in pubblico  al Festival di Interlagos

Da oggi fino a domenica (dal 21 al 23 luglio) Ram Rampage sarà protagonista al Festival di Interlagos – Edizione Carros, all’Autódromo José Carlos Pace, a San Paolo. Il fiore all’occhiello dell’unico marchio specializzato in pick-up premium sul mercato sarà presentato pubblicamente per la prima volta a San Paolo, nelle sue tre versioni: Rebel, Laramie e R/T.

Ram Rampage già bestseller in Brasile sarà presentato in occasione di un evento nello storico autodromo

Lancio mondiale e primo prodotto lanciato dal marchio sviluppato in Brasile, Ram Rampage conta già 5.000 ordini dall’inizio delle prevendite il 22 giugno. Un enorme successo, ancor prima che la novità arrivasse nelle concessionarie, nella seconda metà di agosto. Di tutto questo volume richiesto, il 55 per cento avrà il motore Hurricane 4, da 272 CV, senza precedenti nei veicoli prodotti in America Latina, mentre il restante 45 per cento sarà consegnato con il MultiJet, da 170 CV.

Per quanto riguarda le vendite complessive, Ram ha appena raggiunto quest’anno le 5 mila immatricolazioni esattamente lo stesso livello registrato nell’intero 2022. Questo solo con i modelli importati: Classic, 1500 Rebel, 1500 Limited, 2500 e 3500.

Oltre a conoscere nel dettaglio la nuova Ram Rampage, chi visiterà il Festival di Interlagos avrà la possibilità di guidare sul mitico tracciato altri due modelli del marchio. In questo caso, la Classic e la 1500 Limited lanciata di recente, entrambe equipaggiate con l’iconico V8 HEMI da 400 CV. La 1500 Limited è semplicemente la più lussuosa e tecnologica sul mercato, con dotazioni esclusive come le comodissime sospensioni pneumatiche, i sedili posteriori reclinabili e i cerchi da 22 pollici.

I biglietti per l’Interlagos Festival, compresi quelli che consentono di provare i veicoli in pista, sono disponibili sul sito della manifestazione. L’evento sarà caratterizzato anche da altre attrazioni come una pista fuoristrada, simulatori di guida, un’esposizione di auto speciali, barbecue e spettacoli musicali.