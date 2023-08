Concorso Italiano 2023: grande successo per uno degli eventi più attesi

La Monterey Car Week 2023 si è aperta con uno degli eventi più attesi: il Concorso Italiano 2023. Si è svolto il 19 agosto presso il Bayonet Black Horse Golf Course, Seaside (California). È stata un’edizione ricca di momenti salienti, anniversari importanti e premi prestigiosi, mettendo in luce la magia e la maestosità delle auto italiane.

Il Concorso Italiano di quest’anno non è stato solo una vetrina per le auto, ma anche per le personalità leggendarie del settore. Wayne Carini, Steve e Molly Saleen, Dominic Dobson, Monica Zanetti e altri hanno presenziato, insieme al celebre designer Roberto Giolito, che ha ideato il Best in Show Award. La Lamborghini Miura del 1967, appartenente a Michael e Toni Weinber, ha vinto questo prestigioso riconoscimento, scolpito dal talento di Donato Donno.

Lancia Appia

Concorso Italiano 2023: tanti premiazioni durante l’edizione di quest’anno

Giotto Bizzarrini, una figura chiave nella storia delle auto sportive italiane, ha avuto un ruolo da protagonista in questo evento. La Bizzarrini 5300 GT Corsa Revival, presentata da Simon Busby, ha ricordato l’importanza dell’innovazione e dell’arte nel design automobilistico. Una vettura unica con motore V8 da 5.3 litri, che eroga ben 400 CV di potenza e pesa solo 1200 kg.

L’edizione 2023 del concorso ha celebrato anche anniversari di vetture iconiche come la Lamborghini, la Maserati Quattroporte, la Lancia Appia e molte altre. La Citroën SM, con il suo intrigante design di Robert Opron e il motore V6 Maserati, ha avuto uno spazio speciale, evidenziando la sua rilevanza storica.

Tra i premiati della giornata, “Lady F40” Monica Zanetti, ha ricevuto la Bella Macchina Award 2023 per il suo contributo rivoluzionario all’industria automobilistica. Il suo lavoro presso la Scuderia Belle Epoque, insieme al meccanico storico di Ferrari Pietro Corradini è un testimonial della passione e dell’eccellenza nel mondo delle auto.

Un altro nome degno di nota è Beppe Gianoglio, fondatore di Automotoretrò – un evento dedicato al motorismo storico. La sua visione ha visto crescere la mostra, da un piccolo evento a Torino a una celebrazione europea del patrimonio automobilistico.

Valentino Balboni, un collaudatore di fama mondiale, ha avuto un premio a suo nome, e ha scelto la Lamborghini 350 GT del 1965 come la sua auto preferita. Per concludere, diversi veicoli hanno ricevuto il titolo di Best of Marque, tra cui Lamborghini Miura P400 del 1967, De Tomaso Pantera Si del 1992, Maserati Bora del 1973 e molti altri.

Concorso Italiano 2023 ha confermato ancora una volta che il patrimonio automobilistico italiano è vivo e molto apprezzato, con una storia ricca e un futuro promettente.