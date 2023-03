Nuova Maserati Quattroporte: prezzo elevato e lusso sfrenato con la futura generazione

La nuova Maserati Quattroporte sarà una delle prossime novità che arriveranno nella gamma della casa automobilistica di lusso del gruppo Stellantis. Questo modello sarà la futura ammiraglia del marchio che in un solo colpo sostituirà oltre all’attuale versione anche la Ghibli, che è uscita definitivamente di scena. Il debutto di questo modello dovrebbe avvenire entro la fine del 2024, anche se si attendono conferme ufficiali da parte di Maserati. A proposito di questo modello, oggi segnaliamo alcune interessanti dichiarazioni rilasciate dal CEO di Maserati Davide Grasso al sito Autocar.

Nel 2024 dovrebbe finalmente debuttare la nuova Maserati Quattroporte che sarà più piccola, lussuosa e costosa del modello attuale

La nuova Maserati Quattroporte, che sarà prodotta da Stellantis a Mirafiori, sarà più piccola, lussuosa e costosa rispetto al modello attuale. L’auto nascerà sulla piattaforma STLA Large e avrà uno stile inconfondibilmente da Maserati. Una delle principali caratteristiche di questa auto, secondo quanto dichiarato da Davide Grasso, è che avrà uno stile tipicamente italiano e una estrema eleganza. L’auto avrà un prezzo elevato in quanto Maserati si vuole allontanare sempre di più dal mercato mainstream e diventare sempre più un brand di lusso aumentando al contempo la redditività sulla singola unità venduta.

La nuova Maserati Quattroporte prenderà ispirazione dalle ultime Granturismo e Grecale ma adotterà un nuovo radicale look definito dalle sue basi elettriche, probabilmente influenzato principalmente da un focus sull’efficienza aerodinamica. Grasso ha evitato di nominare qualsiasi rivale chiave, ma ha suggerito che la nuova berlina elettrica potrà distinguersi sulla base del suo evidente fascino, per il lusso e per il suo “stile italiano”, che saranno cruciali per consolidare le credenziali dell’azienda come marchio di lusso e aiutarla per mantenere i sani margini di profitto raggiunti nel 2022.

Maserati Quattroporte nuova generazione render

Tutti gli indizi indicano che la futura Quattroporte, che sarà la prima auto di Maserati ad avere in gamma solo versioni elettriche al 100 per cento sarà una sorella dell’imminente Alfa Romeo Giulia, basata sulla piattaforma STLA Large, con cui condividerà il suo propulsore top di gamma da 1000 CV che nel caso dell’auto di Maserati sarà utilizzato per la temibile variante Trofeo. Vedremo dunque a proposito di questa auto della casa automobilistica del Tridente quali altre novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi da parte di Stellantis.