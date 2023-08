Jeep Compass 2024: confermato l’arrivo del motore Hurricane da 272 CV

La Jeep Compass 2024 si prepara a fare una mossa audace nel mercato automobilistico. La notizia più rilevante che circonda questo veicolo è l’introduzione del motore Hurricane turbo da 2 litri da 272 CV sulla versione brasiliana.

Parliamo dello stesso propulsore di grande efficienza presente nel nuovo Ram Rampage. Questa informazione non è più ormai un segreto: a dicembre dello scorso anno, era stato anticipato che Jeep stesse già pianificando tale implementazione.

Jeep Compass 2024: la nuova versione per il Brasile riceverà il nuovo motore turbo Hurricane

Alcuni prototipi erano stati avvistati durante i mesi precedenti, e proprio un paio di giorni fa, i media brasiliani hanno beccato un prototipo con un doppio terminali di scarico posteriore, confermando senza ombra di dubbio che la casa automobilistica americana ha equipaggiato la Compass 2024 con il motore Hurricane 2.0.

Due versioni del SUV saranno proposte al pubblico brasiliano. Una avrà un’estetica più sportiva e sarà denominata Trackhawk. Questa variante sarà basata sull’allestimento Limited. Parallelamente, sarà disponibile anche una versione più orientata all’off-road.

Nonostante non si prevedano sostanziali rivoluzioni nel design esterno rispetto alla Compass con motore GME da 2 litri, è evidente che l’attenzione del costruttore americano si è focalizzata su un miglioramento dell’abitacolo.

Il debutto è previsto entro la fine di quest’anno

Per quanto riguarda la tempistica, la presentazione ufficiale della Jeep Compass 2024 potrebbe avvenire in Brasile entro la fine del 2023. Tuttavia, se dovessero verificarsi ritardi, il lancio non andrebbe oltre il primo trimestre del prossimo anno.

È importante ricordare che, prima della Compass, il marchio di Stellantis introdurrà questo motore sul Jeep Commander. Il lancio è previsto per ottobre.

Da un punto di vista tecnico, l’Hurricane turbo da 2 litri manterrà una potenza di 272 CV a 5200 g/min e una coppia massima di 400 Nm a 3000 g/min, valori identici a quelli del Rampage. La trazione sarà 4×4, affiancata da un cambio automatico a 9 marce.

Con l’evoluzione della Jeep Compass, il produttore americano rafforza la propria posizione nel segmento dei SUV nel mercato brasiliano.