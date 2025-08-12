Nuova Alfa Romeo Tonale: sempre più probabile il cambio di nome

Nuova Alfa Romeo Tonale intesa come futura generazione del SUV di segmento C dovrebbe essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi a partire da fine 2026 inizi del 2027. Dovrebbe essere questa la prossima novità di Alfa Romeo dato che pare che per la nuova Stelvio e Giulia bisognerà aspettare ancora almeno fino a fine 2027.

Nuova Alfa Romeo Tonale: cambio di nome per la futura generazione del modello?

In molti si stanno domandando come è possibile che ci sarà una nuova Alfa Romeo Tonale così presto considerato che l’attuale versione lanciata nel 2022 riceverà a breve un restyling. Questa domanda ce la siamo fatta anche noi e siamo arrivati alla conclusione che il modello che nascerà su piattaforma STLA Medium a Melfi più che una nuova generazione di Tonale possa essere un modello diverso. Quindi si parlerà di erede piuttosto che di nuova generazione.

Tra l’altro con il restyling in arrivo per la Tonale attuale sembra assai probabile che questi due modelli almeno per qualche anno possano convivere nella gamma di Alfa Romeo. Molto probabilmente saranno complementari con la nuova vettura che avrà varie versioni elettriche e ibride tra cui anche una nuova Quadrifoglio e l’attuale modello che invece continuerà a proporre le attuali motorizzazioni termiche. Ovviamente le nostre sono solo supposizioni ma ragionando non troviamo altra possibile soluzione a questa novità in arrivo da Melfi nei prossimi anni. Ovviamente se la nuova Alfa Romeo Tonale non si chiamerà così resta da capire quale nome possa avere.

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia e più precisamente dal sito Italpassion.fr un nome possibile potrebbe essere proprio quello di nuova Alfa Romeo Brera. Questo in quanto la silhouette posteriore di questo futuro SUV ricorderebbe per certi versi proprio quello della vecchia Brera. In effetti di un ritorno della Brera si era vociferato in passato e dunque potrebbe effettivamente essere una soluzione praticabile.

Nuova Alfa Romeo Brera

Al momento non si sa molto altro su questa auto tranne che dovrebbe avere un design molto sportivo e audace con un assetto ribassato e perfettamente in linea con il DNA e la tradizione del brand del biscione.