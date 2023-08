Opel Olympia Rekord Caravan festeggia quest’anno 70 anni

La storia automobilistica è segnata da momenti significativi. Uno di questi appartiene a Opel: l’introduzione dell’Opel Olympia Rekord Caravan.

70 anni fa, questo prodotto rivoluzionario fu presentato al Salone dell’Automobile Internazionale (IAA). Il modello, all’epoca all’avanguardia nel suo segmento, si rivelò non solo un’auto elegante e confortevole, ma anche estremamente pratica. Con la sua presentazione, il costruttore tedesco pose le basi per una nuova era: quella delle station wagon prodotte su larga scala in Germania.

Opel Olympia Rekord Caravan: 70° anniversario per la station wagon d’epoca

L’Olympia Rekord Caravan, pur essendo il pioniere nel suo segmento, mostrava un design sofisticato. La sua “bocca di squalo” anteriore era il tratto distintivo delle varianti dell’epoca. Al contrario di un semplice furgone, il corpo liscio della Rekord Caravan sfumava in un posteriore squadrato con ampi finestrini laterali, permettendo una vista ottimale anche ai passeggeri posteriori.

Con una capienza notevole, il bagagliaio del veicolo poteva essere ampliato semplicemente abbattendo i sedili posteriori. La sua capacità di carico raggiungeva i 480 kg mentre il suo motore da 1.5 litri e 40 CV di potenza garantiva una velocità massima di circa 115 km/h. Questo mix tra estetica e funzionalità fece dell’Opel Olympia Rekord Caravan un successo indiscusso.

Tuttavia, il marchio di Stellantis non si è fermato qui. A dimostrazione della sua continua capacità di innovazione, durante il Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility), Opel presenterà la sua ultima creazione: l’Opel Astra Sports Tourer Electric.

Questa novità rappresenta una delle prime station wagon completamente elettriche di un brand tedesco, dimostrando ancora una volta il ruolo pionieristico dell’azienda nel settore automobilistico.

La nuova Astra Sports Tourer Electric è una delle sue discendenti

La nuova sw a zero emissioni, oltre al suo design audace e distintivo, offre prestazioni invidiabili. Con una potenza di 156 CV e una coppia massima di 270 Nm, assicura una guida energica e decisa. A differenza di molte auto elettriche, l’Astra Sports Tourer Electric raggiunge una velocità massima di 170 km/h.

La capacità del bagagliaio varia dai 516 ai 1553 litri a seconda della configurazione dei sedili, garantendo ampio spazio senza compromettere l’efficienza energetica.

Sia che si tratti della rivoluzionaria Opel Olympia Rekord Caravan degli anni ‘50 o dell’innovativo Astra Sports Tourer Electric del 2023, è evidente che Opel ha sempre avuto una visione chiara: combinare stile, funzionalità e innovazione in un unico prodotto.