Nuova Peugeot 3008: tra poche settimane il debutto

La nuova Peugeot 3008 e la sua versione elettrica, la e-3008, sono due dei modelli più attesi del marchio francese, che saranno presentati ufficialmente il prossimo mese di settembre. Si tratta della nuova generazione del SUV compatto che offrità design, tecnologia e prestazioni di alto livello, sia in versione termica che in versione a zero emissioni.

Nuova Peugeot 3008: mancano ormai poche settimane al suo debutto, ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora

La nuova Peugeot 3008 sarà disponibile con diverse motorizzazioni. Si tratterà di motori a benzina elettrificati (mild hybrid e plug-in) con potenze che dovrebbero andare da 136 ad oltre 160 CV. La Peugeot e-3008 sarà invece la prima auto elettrica di Peugeot basata sulla nuova piattaforma Stla Medium di Stellantis, che sarà condivisa con altri modelli del gruppo, come la nuova Opel Manta e la nuova Lancia Gamma. La e-3008 avrà una batteria da 60 e 90 kWh a seconda della versione. Questa batteria le consentirà di percorrere tra i 450 km e i 700 km con una sola ricarica. Il motore elettrico dovrebbe avere una potenza tra i 200 e i 300 cavalli.

La nuova Peugeot 3008 e la e-3008 avranno un design simile, ma con alcuni dettagli distintivi. Entrambe avranno una griglia esagonale con il logo Peugeot al centro, ma quella della e-3008 sarà chiusa e cromata, mentre quella della 3008 sarà aperta e nera. I fari saranno a LED con una firma luminosa a tre artigli, mentre i fanali posteriori saranno orizzontali e collegati da una striscia nera. L’abitacolo sarà spazioso e raffinato, con materiali di qualità e tecnologie avanzate, come il cruscotto digitale da 12 pollici e il sistema di infotainment da 10 pollici.

La nuova Peugeot 3008 e la nuova e-3008 saranno due dei modelli più importanti per Peugeot, che punta a rafforzare la sua posizione nel mercato dei SUV compatti. Con queste due vetture, Peugeot offrirà ai suoi clienti una scelta ampia e diversificata, in grado di soddisfare le diverse esigenze di mobilità. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web a mostrare quale potrebbe essere il design di questo modello della casa automobilistica del Leone.