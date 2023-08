Nuova Opel Manta: si avvicina il suo momento

Nuova Opel Manta è uno dei modelli che in futuro dovrebbero caratterizzare la gamma della casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo Stellantis. La vettura dovrebbe arrivare nel corso del 2025 e assumerà le sembianze di un SUV coupé lungo circa 4,7 m. L’auto potrebbe essere uno dei 5 modelli che saranno prodotti dal gruppo Stellantis presso il suo stabilimento di Melfi in Italia. Secondo indiscrezioni questa auto potrebbe avere molto in comune con la nuova Lancia Gamma, futura ammiraglia della casa piemontese che potrebbe essere prodotta sempre a Melfi.

Ecco come potrebbe essere la nuova Opel Manta che vedremo nel 2025

A proposito di questa auto oggi vi mostriamo un nuovo render realizzato dal designer tedesco Reichel car design che ha immaginato quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Opel Manta sulla base delle più recenti indiscrezioni relative a questo modello e con elementi di design presi in prestito dai più recenti modelli lanciati sul mercato dal brand tedesco di Stellantis.

A proposito della nuova Opel Manta proprio oggi la casa tedesca ha svelato le prime immagini della sua concept car Opel Experimental che secondo alcuni rappresenta una sorta di anticipazione delle future auto del marchio ed in particolare proprio della nuova Manta. Il SUV coupé compatto offrirà forme fluide, un tetto in vetro continuo e accattivanti elementi luminosi nella parte anteriore e posteriore.

Invece di una griglia del radiatore, la nuova Opel Manta potrebbe disporre di sistemi radar, lidar, sensori e telecamere nascosti tra i moduli LED nella parte anteriore. “La nostra nuova Opel Experimental mostra un’interpretazione più tecnica e ancora più mirata della nostra filosofia di design audace e chiara. Molti dei suoi elementi di design e la filosofia su cui si basa si ritroveranno nei modelli di produzione futuri”, afferma Mark Adams, capo del design di Opel.

“Il design della carrozzeria combina la migliore aerodinamica con una silhouette inconfondibile. E l’interno trasmette un’esperienza utente intensa ed emotiva”. Nuova Opel Manta nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà solo elettrica al 100 per cento. La vettura dovrebbe avere un’autonomia intorno ai 700 km con una ricarica completa.