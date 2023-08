Jeep Wrangler Sky-Freedom 2024: ecco la nuova versione in edizione limitata

La nuova Jeep Wrangler 2024, il veicolo più capiente e conosciuto del mondo, unisce la sua leggendaria storia con una combinazione ineguagliabile di capacità off road, design Jeep autentico, libertà all’aria aperta, dinamiche di guida ottime sia in strada che off roar e un gran numero di elementi innovativi di sicurezza e tecnologia all’avanguardia. L’ultima evoluzione del SUV più iconico offre una maggiore capacità, nuova tecnologia e avanzati elementi di sicurezza, tutto ciò mentre mantiene fede alla formula Wrangler. Prima del lancio ufficiale del nuovo Jeep Wrangler in Messico, il marchio Jeep ha deciso di celebrare il suo modello con l’edizione Jeep Wrangler Sky-Freedom 2024 limitata a 190 unità.

Ecco le novità dell’edizione limitata Jeep Wrangler Sky-Freedom 2024

Jeep Wrangler Sky-Freedom 2024 è basata sulla versione Sahara Unlimited disponibile in colore esclusivo Earl ed equipaggiamento unico tra cui il tetto elettrico Sky-Freedom che, con il semplice tocco di un pulsante, e in soli 20 secondi, offre una nuova forma di vivere l’esperienza all’aria aperta, aprendosi anche a velocità fino a 88 km/h. Inoltre, tra le caratteristiche esclusive che incorporano la Jeep Wrangler Sky-Freedom 2024, troviamo le ruote da 18 pollici con design esclusivo, il nuovo design del paraurti e la telecamera Off-Road della Jeep Wrangler 2024, le minogonne laterali, la nuova antenna Trail-Ready e il parabrezza Gorilla.

Per quanto riguarda gli interni raffinati, troviamo più tecnologia e comfort. Si va dai sedili anteriori regolabili elettricamente in 12 direzioni a un nuovo quadro strumenti con sistema Uconnect 5 e il sistema di infotainment best-in-class con touchscreen da 12,3 pollici e Apple Wireless CarPlay e Android Auto.

Jeep Wrangler Sky-Freedom 2024 incorpora un motore I-4 turboalimentato da 2.0 litri con 270 cv di potenza abbinato a una trasmissione automatica a 8 velocità, in grado di offrire una capacità fuoristrada leggendaria di Wrangler. Con un design di carrozzeria (body-on-frame e un sistema di sospensione a cinque braccia, il nuovo Wrangler 2024 offre capacità ineguagliabili, dinamiche raffinate in carreggiata e sicurezza avanzata.

La sicurezza e la protezione degli occupanti sono fattori primari nello sviluppo della nuova Jeep Wrangler 2024, che contiene più di 85 elementi disponibili. In primo piano per tutti i modelli 2024 ci sono gli airbag laterali a tendina della prima e seconda fila, che si aggiungono agli airbag frontali del guidatore e del passeggero e gli airbag laterali del guidatore e del passeggero montati sui sedili anteriori. La tecnologia di avviso di collisione anteriore, il cruise control avanzato con arresto sono di serie. Troviamo anche il monitoraggio degli angoli ciechi, il sistema di rilevamento del traffico trasversale e l’assistenza al parcheggio posteriore ParkSense e telecamera posteriore ParkView con griglia dinamica.