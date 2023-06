Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio da 560 CV sfreccia sull’Autobahn

Sia per l’Alfa Romeo Stelvio che per la Giulia, il Biscione ha deciso di saltare la tecnologia ibrida plug-in. Pertanto, le varianti top di gamma sono ancora equipaggiate da motori a combustione interna e dovremo attendere per forza la prossima generazione per vedere la tecnologia elettrica.

Anche se per alcuni il motore V6 biturbo da 2.9 litri dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio potrebbe essere un po’ vecchiotto, riesce a regalare ancora tante emozioni, soprattutto una volta che sarà sostituito da un motore elettrico.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio interni

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: un esemplare modificato è stato messo alla prova in Germania

Detto ciò, in questo articolo vi proponiamo un video pubblicato su YouTube da AutotopNL che ci mostra le prestazioni di uno Stelvio Quadrifoglio modificato. Secondo le informazioni riportate, il SUV in questione eroga 560 CV di potenza anziché 510 e 766 Nm di coppia massima anziché 650.

Inoltre, sappiamo che il modello di serie accelera da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 283 km/h. Visti gli aggiornamenti sotto il cofano, presumiamo che questo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio riesca ad impiegare circa 3,4/3,5 secondi nell’accelerazione e a raggiungere una velocità di punta di 285 km/h.

È possibile comunque scoprire maggiori informazioni sulla prova condotta sull’Autobahn cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente in fondo all’articolo.

Il SUV offre una dinamica di guida di alto livello

Unendo la versatilità di un SUV con la raffinatezza e la potenza di una vera auto sportiva, lo Stelvio Quadrifoglio ridefinisce le regole del gioco nel settore dei SUV ad alte prestazioni.

In termini di dinamica di guida, il modello non delude sicuramente. Si contraddistingue per l’ottimo bilanciamento del peso (50/50), che, insieme alla trazione integrale Q4, alla distribuzione del torque vectoring e alle sospensioni attive, garantisce un handling e una risposta straordinari, senza paragoni nel segmento dei SUV.

Le prestazioni tecniche non sono però l’unica qualità che rende l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio una vettura senza eguali. La cura del design, sia esterno che interno, è un altro aspetto che sottolinea l’essenza del marchio di Arese. L’estetica risulta aggressiva e raffinata allo stesso tempo, con i classici tratti stilistici di Alfa Romeo, come il trilobo anteriore, che convivono armoniosamente con le linee moderne e audaci.

Vanta un abitacolo lussuoso e confortevole

All’interno, l’abitacolo offre un ambiente lussuoso e confortevole, che non trascura l’ergonomia. I sedili sportivi, rivestiti in pelle e Alcantara, abbinati a finiture in carbonio e alluminio, creano un ambiente che unisce l’eleganza all’efficienza. Il sistema di infotainment, intuitivo e all’avanguardia, completa un’esperienza di guida davvero unica.

La sicurezza è un altro aspetto fondamentale dello Stelvio Quadrifoglio. L’auto è equipaggiata con i più recenti sistemi di assistenza alla guida, tra cui la frenata d’emergenza con rilevamento di pedoni, il controllo della trazione, il mantenimento della corsia e il monitoraggio degli angoli ciechi.

L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è insomma l’espressione della passione e della maestria ingegneristica italiana, che riesce a combinare performance da supercar, comfort di guida e design seducente in un’unica vettura. Un vero capolavoro che porta avanti la lunga tradizione di successo del brand di Stellantis nel mondo dell’automobilismo.