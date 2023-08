Opel Corsa Rally Electric: l’auto elettrica da rally si trasforma in un’opera d’arte

Protagonista assoluta dell’ADAC Opel Electric Rally Cup – la prima competizione rally monomarca a motore elettrico del mondo – è la Opel Corsa Rally Electric. Il marchio tedesco, con la sua auto da rally 100% elettrica, ha assunto un ruolo di avanguardia nel panorama dei rally internazionali, guadagnando notorietà per l’innovatività coniugata a performance sportive ed eccellenti prestazioni.

La riconosciuta artista Elisa Klinkenberg ha dato un ulteriore impulso alla percezione della Corsa Rally Electric come vettura da competizione vincente e a zero emissioni. L’ha trasformata in una suggestiva Art Car, un mezzo mobile per esprimere arte con un messaggio significativo, come illustrato nel video che documenta la sua creazione.

Opel Corsa Rally Electric: l’artista Elisa Klinkenberg crea una one-off davvero particolare

Opel, oltre a spingere verso un motorsport sempre più elettrico, sottolinea l’importanza della diversità nell’ADAC Opel Electric Rally Cup, come afferma Rebecca Reinermann, vicepresidente marketing di Opel/Vauxhall. Non a caso, l’Opel Corsa Rally Electric disegnata da Elisa Klinkenberg incarna l’evoluzione del marchio di Stellantis, sempre più elettrico, dinamico e vario, proiettato verso un futuro di progresso.

Alimentata esclusivamente da un motore elettrico, la rally car sta rompendo gli schemi nel mondo dei rally. Nella competizione di quest’anno, tre squadre femminili sfidano i loro omologhi maschili per la vittoria, dimostrando che il futuro del motorsport può essere diversificato.

Un concetto innovativo e sostenibile che Klinkenberg rappresenta perfettamente. Insieme al brand tedesco, l’ex atleta professionista è il messaggero ideale per mostrare come motorsport, arte, parità e lifestyle si possano unire, per ispirare nuovi target, soprattutto giovani e femminili.

Elisa Klinkenberg esprime il suo entusiasmo per l’idea di trasformare un’auto in una tela con un messaggio forte. L’Opel Corsa Rally Electric simboleggia come l’unione può portare a grandi risultati. Trasferire questo messaggio sulla carrozzeria dell’auto è stata una sfida entusiasmante per l’artista.

La Art Car sfoggia colori verde, bianco, rosa e rosso, portando una ventata di freschezza nel mondo delle Opel Corsa elettriche da rally. La scritta “E[M]POWER!” in bianco sul tetto nero rappresenta il potere dell’elettricità, che alimenta tutte le auto della competizione, così come il potere delle squadre femminili.

Per rafforzare il messaggio, Klinkenberg ha impresso sul lato dell’auto: “Noi guidiamo per la nostra strada. Siamo leader. Guidiamo con fiducia. Guidiamo con il vento in poppa. Perché siamo molte e siamo rumorosi. È tempo di una SPINTA FEMMINILE”.