Jeep Gladiator si trasforma in un camper pronto a tutto

Quando si tratta di soluzioni innovative nel mondo dei camper, l’Ultralite TB50 di High Altitude Trailer Co emerge come una proposta davvero interessante. Questa azienda con sede in Colorado ha trasformato il concetto di campeggio in pick-up introducendo un modello dotato di quattro pareti rigide, tetto fisso e un letto sopra la cabina.

Molti appassionati di camper conosceranno il Jeep Gladiator come una delle scelte top nel segmento dei pick-up di medie dimensioni. Il TB50 è appositamente progettato per adattarsi non solo al Gladiator, ma anche a veicoli come Toyota Tacoma, Ford Ranger e Chevrolet Colorado (per citarne alcuni).

Jeep Gladiator: High Altitude Camper Co presenta il modulo camper Ultralite TB50

A differenza dei camper pop-up tradizionali che si fissano alle rotaie del veicolo e utilizzano il cassone del pick-up come parte dell’interno, l’Ultralite TB50 presenta un tetto fisso e un pavimento autonomo.

Si distingue ulteriormente grazie alle sue pareti rigide e isolate in schiuma, garantendo sicurezza e protezione da qualsiasi elemento. E con un’altezza di 137 cm al di sopra delle rotaie del veicolo, c’è spazio sufficiente all’interno per stare comodi.

L’approccio minimalista adottato da High Altitude Trailer Co con l’Ultralite TB50 offre agli avventurieri lo spazio per personalizzare l’interno come preferiscono, dallo spazio cucina all’area di seduta. E per quegli appassionati outdoor che cercano ancora più comfort, sono disponibili numerosi extra, tra cui tende da doccia e jack laterali rimovibili.

Ma dove questa meraviglia di design realmente brilla è nel peso e nel prezzo. Mentre la maggior parte dei camper-pick-up pesa tra 450 e 2200 kg, il TB50 si posiziona sul mercato con un peso di soli 203 kg. Questa leggerezza, combinata con un prezzo di partenza inferiore a 15.000 dollari (13.721 euro), lo rende un’opzione incomparabile per chi cerca un rapporto qualità/prezzo senza precedenti.

High Altitude Trailer Co ha effettivamente alzato l’asticella con il suo Ultralite TB50. I fan del Jeep Gladiator o di qualsiasi altro pick-up di medie dimensioni sicuramente apprezzeranno questa soluzione camper, coniugando perfettamente mobilità, spazio abitativo e risparmio.