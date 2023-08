Jeep Gladiator dice addio al motore EcoDiesel con una esclusiva edizione limitata

Jeep ha annunciato nelle scorse ore la fine della produzione di Jeep Gladiator EcoDiesel con l’edizione limitata Gladiator Rubicon FarOut. Introdotta per l’anno modello 2021, la Gladiator Rubicon EcoDiesel ha alzato l’asticella delle capacità con la migliore potenza di coppia, senza eguali nel segmento dei pick-up di medie dimensioni, il cambio automatico a otto velocità TorqueFlite 8HP75 e oltre 500 miglia di autonomia.

Jeep Gladiator EcoDiesel: annunciato l’addio con una edizione limitata

“Mentre il marchio Jeep continua la sua spinta verso l’elettrificazione, stiamo gradualmente eliminando la tecnologia EcoDiesel con l’ultima edizione limitata Jeep Gladiator Rubicon FarOut”, ha dichiarato Jim Morrison, vicepresidente senior e responsabile del marchio Jeep per il Nord America. La Jeep Gladiator continuerà a offrire il pluripremiato motore Pentastar V6 da 3,6 litri, disponibile con cambio manuale a sei rapporti o cambio automatico a otto rapporti.

Questa speciale versione del pickup di Jeep si caratterizza principalmente per la presenza della scritta sul cofano “Diesel 3.0L”, dell’esclusivo badge “3.0 D” sul portellone, della targhetta “FarOut” sul portellone, di decalcomanie nere sul parafango, cerchi in alluminio lucidato nero lucido da 17 pollici, pneumatici per terreni fangosi da 33 pollici, paraurti anteriore in acciaio, parafanghi in tinta con la carrozzeria, griglia nera satinata, copriletto spray Mopar, gruppo di illuminazione a LED, sedili in pelle nera con accenti rossi, pannelli cruscotto rivestiti in pelle nera con cuciture rosso, Gruppo elettrico traino-rimorchio e per impieghi gravosi e tappetini per tutte le stagioni.

Il pacchetto Jeep Gladiator Rubicon FarOut Edition 2023, presenta il motore EcoDiesel V-6 da 3,0 litri e presenta anche gli assali anteriori e posteriori Dana 44 di terza generazione. Jeep Gladiator Rubicon FarOut, al prezzo consigliato negli Stati Uniti di 69.995 dollari potrà essere ordinata fino alla fine di settembre 2023, con consegne a partire dal terzo trimestre del 2023.