Ferrari F8 Spider: Mansory svela un nuovo soft kit per la scoperta

Se siete appassionati del mondo delle supercar, allora saprete senza dubbio che Ferrari è sinonimo di eccellenza nel settore. La Ferrari F8 Spider ne è un chiaro esempio. Ma cosa succede quando un tuner tedesco mette le mani su un capolavoro di Maranello?

Il produttore modenese ha da poco svelato una nuova supercar, e non stiamo parlando di una semplice variazione di design. La F8 Spider ha subito un intervento approfondito da parte di Mansory. E se pensate che il noto preparatore tedesco si sia limitato a qualche piccolo ritocco, vi sbagliate di grosso.

Ferrari F8 Spider: nuovo look minaccioso per la decappottabile ad alte prestazioni

Questa speciale F8 Spider si presenta in un accattivante bianco impreziosito da accenti neri e sfumature rosse sparse un po’ ovunque. Sebbene la palette colori scelta sia interessante, ciò che colpisce sono le parti aggiuntive in fibra di carbonio forgiato che Mansory ha applicato in ogni angolo dell’auto.

Dal frontale con lame laterali, alle aggiunte sopra i gruppi ottici principali, alle nuove calotte degli specchietti retrovisori esterni, fino ai dettagli sulla fiancata. Ogni componente aggiunto dal tuner alla Ferrari F8 Spider si distingue chiaramente. Ma non è finita qui: nuovi cerchi, abbinati a nuove pinze freno rosse, completano l’opera.

Curiosi di conoscere gli interni? Anche se Mansory non ha diffuso nessuna immagine dell’abitacolo, il nero è il colore predominante, impreziosito da dettagli rossi come quelli sulle cinture di sicurezza. Elementi distintivi della bandiera italiana si notano sul volante mentre si presume che il logo Mansory sia ben visibile su diverse componenti interne, come console centrale e tappetini.

Ma un tuner di alto livello come Mansory non poteva limitarsi all’estetica. La potenza della Ferrari F8 Spider è stata aumentata fino a raggiungere ben 880 CV, oltre a proporre una coppia massima di 960 Nm.

Questo boost permette alla supercar di Maranello di raggiungere i 100 km/h in soli 2,6 secondi. In confronto, il modello base impiega 2,9 secondi per lo stesso sprint grazie a una potenza di 720 CV e 770 Nm. Non sappiamo al momento se questa F8 Spider sia stata commissionata da un cliente facoltoso o è in vendita.