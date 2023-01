Jeep Gladiator 2023: il pick-up ora è più sicuro

Il Jeep Gladiator è arrivato sul mercato con lo scopo di segnare il debutto di Jeep nel segmento dei pick-up, essere un nuovo riferimento e portare ancora più avventura nella categoria. In breve tempo, il pick-up off-road si è rivelato un vero successo in Brasile.

Nelle scorse ore, il brand americano ha annunciato l’arrivo del model year 2023 nel mercato brasiliano con una dose extra di protezione. Il nuovo MY ora dispone di un cassone da 1000 litri di volume di carico ancora più sicuro. Questo perché è dotato di un rivestimento interno ideato da Mopar, una tecnologia che garantisce un ulteriore livello di protezione, soprattutto contro i graffi.

Jeep Gladiator 2023 tre quarti posteriore

Jeep Gladiator 2023: l’iconico pick-up si aggiorna in Brasile con diverse novità interessanti

Altra novità è che con lo spray abrasivo anche l’interno del cassone dona un nuovo look. All’interno troviamo lo stesso colore della carrozzeria, che ora è diventato completamente nero. Questo rende il modello ancora più audace e moderno, che è ancora più visibile quando è senza il tettuccio.

C’è però qualcosa che non cambia: la sua capienza. È anche l’unico pick-up al mondo a combinare l’autentica capacità off-road del marchio di Stellantis con l’esclusiva esperienza di guida all’aria aperta. Inoltre, è dotato della robusta trazione Rock-Trac e del badge Trail Rated, che attesta tutta la forza e il DNA avventuroso del costruttore americano.

Un altro punto forte del Gladiator è la capacità di traino, che supera le tre tonnellate (3138 kg esatti). Tra le caratteristiche del cassone abbiamo quattro ganci posizionati nei passaruota per massimizzare lo spazio di carico (e che possono essere regolati secondo necessità) e una presa elettrica da 220V.

Dispone inoltre di fari anteriori e fendinebbia a LED che forniscono una luce bianca nitida e migliorano lo stile del Jeep Gladiator mentre i DRL formano un alone attorno ai fari. Disponibile in Brasile solo nell’allestimento Rubicon, il pick-up è dotato di un motore benzina V6 da 3.6 litri capace di generare 284 CV di potenza e 347 Nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti.

Vale la pena ricordare che il Gladiator è l’unico pick-up nel mercato brasiliano che offre un’esperienza all’aria aperta perché le portiere e il tetto sono rimovibili mentre il parabrezza, realizzato con un telaio in alluminio, può essere ripiegato. Basta piegare le maniglie e fissarlo sui ganci del cofano motore.

Altre caratteristiche offerte di serie includono blocco differenziale elettronico Tru-Lok, assali Dana 44, nuova fotocamera anteriore off-road, barra stabilizzatrice anteriore con disconnessione elettronica, cerchi da 17” con pneumatici ad uso misto, HDC, Off-Road Pages, sistema Off-Road+, tetto rimovibile Freedom Top in tinta con la carrozzeria, porte rimovibili, cruise control adattivo, Forward Collision Warning con frenata di emergenza, monitoraggio degli angoli ciechi, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, navigatore GPS, impianto audio premium Alpine con nove altoparlanti e subwoofer, quadro strumenti digitale da 7 pollici, porte USB Type A e C, sensori di parcheggio posteriori, telecamera inversa, rilevamento del traffico trasversale, climatizzatore digitale Dualzone, monitoraggio della pressione degli pneumatici, airbag frontali e laterali, ERC, ESC, sensore intelligente della batteria, sedili rivestiti in pelle, HSA, vano portaoggetti con serratura sotto il sedile posteriore, sistema di scarico dell’acqua per il lavaggio interno e 72 accessori firmati Mopar.

Il Jeep Gladiator 2023 viene fornito con una garanzia di tre anni. È disponibile per i clienti presso tutte le concessionarie Jeep in Brasile al prezzo di 499.990 R$ (90.183 euro).