DS 7: il brand francese rivede la gamma del SUV top di gamma

DS Automobiles ha svelato una nuova gamma di allestimenti per la DS 7. La produzione della DS 7 La Première è in via di conclusione, dunque chi desidera acquistare l’edizione limitata di lancio dovrà fare un ordine entro fine luglio.

Gli attuali modelli La Première si distinguono per i loro cerchi in lega Brooklyn da 21”, la retrocamera 360-Vision, il sistema DS Night Vision, il portellone posteriore elettrico con accesso senza mani e l’impianto audio Focal Electra HiFi (dotato di un amplificatore da 515W, 14 altoparlanti e un subwoofer da 8 pollici).

DS 7 Esprit de Voyage

DS 7: la line-up del modello si aggiorna con alcune novità

Il rinnovamento della gamma prevede che il SUV venga proposto in tre diverse versioni: Performance Line+, Rivoli e la top di gamma Opera. I motori disponibili saranno un ibrido plug-in o l’efficiente diesel BlueHDi da 1.5 litri.

La nuova collezione Esprit de Voyage è ora disponibile anche sulla DS 7. Questa amplia l’offerta del modello Rivoli con un esclusivo interno in pelle chiara e specifiche di serie migliorate. La DS 7 Esprit de Voyage vanta sedili in pelle grigio perla e interni in pelle nappa.

Il brand di Stellantis utilizza una tecnica sviluppata dai suoi artigiani per effettuare l’impressione a caldo sulla pelle nappa grigia perla. Inoltre, la variante Esprit de Voyage offre di serie sedili anteriori riscaldabili con funzione massaggio e ventilazione, pedali in alluminio, illuminazione ambientale PolyAmbient, vetri laterali laminati acustici e portellone elettrico con accesso senza mani.

I clienti che sceglieranno la speciale DS 7 Esprit de Voyage avranno la possibilità di usufruire di un’offerta limitata per potenziare l’impianto HiFi Focal, che include un amplificatore da 515W, 14 altoparlanti e un subwoofer da 8 pollici (con il codice FOCAL23).