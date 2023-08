Mercato delle auto usate in Italia: +7,5% di crescita a luglio 2023

Il mercato delle auto usate in Italia a luglio 2023 ha mostrato una forte attività. In particolare, i passaggi di proprietà delle vetture di seconda mano (escludendo le minivolture) hanno evidenziato un incremento del 7,5%.

Se consideriamo i trasferimenti inclusi delle minivolture, vediamo un aumento ancora maggiore, del 9,5%, con un totale di 414.263 operazioni rispetto alle 378.283 dello stesso periodo del 2022. Questa dinamica è stata influenzata da un incremento delle minivolture del 12,5%, traducendosi in 170.306 operazioni contro le 151.417 del 2022.

Mercato delle auto usate: oltre 414.000 passaggi di proprietà in Italia a luglio a 2023

A livello globale, escludendo sempre le minivolture, si sono registrati 243.957 passaggi di proprietà per le auto e 343.737 per l’intero comparto dei veicoli. A confronto, nel luglio 2022, i dati erano di 226.866 e 326.296 rispettivamente. Questi numeri confermano l’importanza e la vitalità del mercato delle auto usate nel nostro Paese.

Durante l’intero mese scorso, per ogni 100 auto nuove, ben 204 erano usate. Nello specifico, le vendite nette di vetture usate erano il doppio rispetto alle prime iscrizioni. Da gennaio a luglio 2023, è stato rivelato un incremento del 6,7% nelle vendite di auto e del 4,6% nel settore dei veicoli in generale.

Leggi anche: Stellantis mantiene la leadership in Sudamerica anche a luglio

Le radiazioni sono calate dello 0,6%

Le radiazioni delle auto hanno mostrato un leggero calo dello 0,6%, principalmente a causa di una riduzione delle esportazioni. Tuttavia, le demolizioni sono cresciute dell’1,7%. In sostanza, per ogni 100 auto nuove, 71 sono state radiate. Se prendiamo in esame l’intero 2023 fino a luglio, il tasso è leggermente inferiore (0,61%).

In termini generali, per tutti i veicoli, si è verificato un calo delle radiazioni dello 0,3% a luglio 2023. Per i primi sette mesi dell’anno, invece, il calo è stato dell’8,9% per le auto e dell’8% per tutti i veicoli.

Il mercato italiano delle auto usate continua a rappresentare una componente fondamentale del settore automobilistico. Analizzando i dati, è evidente che questo segmento è in continua evoluzione.