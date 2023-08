Stellantis mantiene la leadership in Sudamerica anche a luglio

In Sudamerica, Stellantis si conferma una forza dominante, mantenendo la leadership nei principali mercati della regione per tutto il secondo semestre del 2023.

Con una quota di mercato pari al 31,9%, il gruppo automobilistico italo-francese ha registrato 367.000 veicoli venduti in Brasile nei primi sette mesi dell’anno. A luglio, il colosso ha consegnato 64.019 esemplari, un aumento di 4825 rispetto al mese precedente, con una quota del 29,7%. Inoltre, quattro dei 10 modelli più venduti nel mercato brasiliano appartengono al gruppo italo-francese, tra cui il Fiat Strada (il veicolo più venduto nel paese).

Stellantis: il gruppo ha iniziato positivamente il secondo semestre del 2023

Fiat, in particolare, ha dominato il mercato del Brasile con una quota del 20,6% e 44.393 unità vendute a luglio. Lo storico marchio torinese si è anche assicurato la leadership nel segmento dei pick-up con il 41,5% di quota e nel segmento dei furgoni con il 38%. Nel cumulato dell’anno, Fiat continua a guidare con 251.228 unità vendute e il 21,8% di market share.

Jeep ha mantenuto la leadership nel segmento dei SUV in Brasile con 11.709 unità vendute a luglio, portando il totale annuo a 75.115 immatricolazioni. Tra i modelli di spicco, la Jeep Compass ha registrato 4707 vendite a luglio e oltre 35.000 nel cumulato dell’anno.

Peugeot e Citroën hanno anche dimostrato una crescita solida. La casa del Leone ha chiuso luglio tra i top 10 marchi automobilistici brasiliani con 3839 unità vendute mentre l’altro brand ha ampliato la sua quota di mercato all’1,5%, vendendo più di 3000 unità della nuova C3.

Ram ha continuato a crescere in Brasile con 5369 vendite nei primi sette mesi del 2023 e l’anticipazione per il nuovo Rampage – sviluppato e prodotto in Brasile – ha già raccolto più di 6500 ordini.

Grande successo anche in Argentina e Cile

In Argentina, Stellantis ha continuato a guidare con 81.499 veicoli venduti e una quota di mercato del 30,8% da gennaio a luglio. Fiat, Peugeot e Citroën hanno mostrato forti prestazioni, con la Fiat Cronos che risulta essere il modello più venduto nel mercato argentino, seguita dalla Peugeot 208.

Anche in Cile, il gruppo automobilistico ha dominato con 21.747 unità vendute nell’anno e l’11,93% di market share. Peugeot è stato il settimo marchio nel ranking del mercato cileno con 2802 unità vendute dall’inizio dell’anno.

I risultati di Stellantis nel Sudamerica dimostrano chiaramente l’efficacia e la sua forza. La leadership consolidata in mercati chiave come Brasile, Argentina e Cile conferma la competenza ed esperienza nel campo delle auto.

Con una strategia ben ponderata e l’offerta di modelli adatti alle esigenze dei consumatori del mercato sudamericano, Stellantis si posiziona come un attore principale nella regione. Il suo impegno nel fornire soluzioni innovative e di alta qualità rappresenta una garanzia per gli acquirenti di auto in Sudamerica.