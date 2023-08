Jeep Compass, Renegade e Gladiator ricevono nuove parti targate Mopar

Rispecchiare la propria personalità attraverso il proprio veicolo è un desiderio molto diffuso e, per raggiungere questa unicità, si può fare affidamento su Mopar. Il noto marchio di Stellantis, specializzato in parti e accessori originali, facilita la personalizzazione, rendendo ogni Jeep un’auto davvero unica.

Ogni modello della casa automobilistica americana, riconoscibile dalla sua griglia frontale a sette barre, offre possibilità infinite di personalizzazione grazie agli accessori Mopar. L’offerta è vasta e variegata, abbracciando non solo l’estetica ma anche la funzionalità, con un focus speciale sulla guida off-road e la connessione con la natura.

Jeep Compass, Renegade e Gladiator: Mopar presenta tre esemplari personalizzati

Le sinergie tra Mopar e Jeep non conoscono limiti nel cercare di soddisfare gli appassionati di auto. Insieme, i due marchi del colosso sviluppano concept unici, accentuando l’identità di ciascun modello e, naturalmente, consolidando i valori dell’azienda.

Il risultato è una dimostrazione spettacolare di molti accessori, disponibili anche ai clienti, che sottolinea come chiunque possa rendere le proprie Jeep Compass, Renegade e Gladiator esclusive e personalizzate grazie agli accessori Mopar, testati e approvati dagli ingegneri di Stellantis.

Recentemente, durante il Festival Interlagos di São Paulo, sono state esposte tre Jeep “moparizzate”, attirando l’attenzione con gli accessori Mopar e altre modifiche concettuali.

Il Jeep Renegade Trailhawk in mostra evoca la tradizione di libertà all’aperto di Jeep, iniziata con il pionieristico Willys MB nel 1941. Con portiere e coperchio posteriore rimossi e sostituiti da parti tubolari, rivestimento dei sedili in neoprene impermeabile, pneumatici all-terrain e verricello, oltre a tappetini e accessori Mopar, rappresenta la massima espressione dell’off-road.

La Jeep Compass Trailhawk, invece, si distingue per la tenda sul tetto, ideale per avventure in luoghi isolati. Con le sue sospensioni rialzate e gli pneumatici off-road, offre anche elementi originali Mopar come tappetini con bordo alto, illuminazione a LED, gancio traino e barre trasversali sul tetto.

Il Jeep Gladiator Rubicon, il pick-up con la maggiore capacità off-road al mondo, è stato equipaggiato esclusivamente con accessori originali. Oltre a dettagli di colore in blu e nero sulla carrozzeria, l’impronta Mopar è evidente in ogni dettaglio, come portiere tubolari, griglia di protezione, supporto per biciclette, maniglie di sicurezza, gradini laterali e cassetti ermetici nell’area di carico.

Tutti gli accessori Mopar per i modelli Jeep sono disponibili in oltre 200 concessionarie in tutto il Brasile e possono essere anche acquistati online tramite l’apposito sito Web.

In sintesi, il brand di Stellantis offre opportunità uniche per coloro che desiderano distinguersi, enfatizzando stile e funzionalità. La collaborazione tra Mopar e Jeep sottolinea un impegno costante verso l’innovazione e l’eccellenza.