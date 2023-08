Jeep Compass: 400.000 unità vendute in Brasile sin dal debutto

La Jeep Compass si è affermata come protagonista dominante nel mercato brasiliano. Lanciata nel 2016 e rinnovata con una nuova generazione nel 2021, la Compass ha raggiunto la straordinaria cifra di 400.000 unità vendute nel paese sin dal suo debutto. Un risultato che evidenzia il suo ruolo chiave sul mercato.

Con il suo eccellente comportamento sia in ambiente urbano che in off-road, il modello si è guadagnato il titolo di leader assoluto tra i SUV di medie dimensioni in Brasile. Il costruttore americano ha dimostrato competenza ed esperienza nel campo, con la Compass che si distingue anche nelle vendite e nei confronti con la stampa specializzata.

Jeep Compass: nuovo importante traguardo raggiunto dal SUV medio

Il 2023 vede la vettura mantenere la sua posizione di leadership nella categoria dei SUV medi, con oltre 35.000 unità vendute e una quota di mercato del 42,8% nella categoria nel corso dell’anno. Il modello è rimasto il SUV medio preferito dagli automobilisti brasiliani per sei anni consecutivi e si trova costantemente nella top 10 dei più venduti, considerando il mercato totale.

La Jeep Compass rappresenta l’essenza del marchio americano attraverso la sua avanzata tecnologia, un design raffinato e delle prestazioni molto interessanti. È stata pioniera nell’introduzione di numerosi dispositivi di sicurezza e tecnologici nella sua categoria, come il sistema di frenata d’emergenza con rilevamento di pedoni, ciclisti e motociclisti, i Servizi Connessi Nativi e i sei airbag, diventando rapidamente un punto di riferimento nel segmento.

Viene proposta in cinque diverse allestimenti

Disponibile in cinque allestimenti in Brasile (Sport, Longitude, Limited, Série S e Trailhawk) e con tre motorizzazioni e due sistemi di trazione, la Compass offre una gamma in grado di soddisfare tutte le esigenze dei consumatori locali.

Le varianti includono motori turbo flex, turbodiesel e ibridi plug-in. Sinonimo di capacità off-road, il modello offre versioni 4×4 per affrontare le sfide più estreme, oltre al Traction Control+ nelle versioni 4×2.

Prodotta in Brasile presso lo stabilimento di Goiana (PE), la Jeep Compass è un successo anche in altri paesi dell’America Latina, consolidando la sua reputazione come veicolo di riferimento nel segmento degli Sport Utility Vehicle.

Con queste caratteristiche, il modello continua a sottolineare il ruolo del marchio di Stellantis nel mercato brasiliano, mettendo in luce la sua dedizione all’innovazione e all’eccellenza.