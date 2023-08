Nuova Lancia Gamma: ecco la caratteristica che differenzierà di più l’auto prodotta a Melfi

Nuova Lancia Gamma è il nome scelto per la futura ammiraglia della casa automobilistica piemontese. Il suo debutto è previsto nel corso del 2026. Questa auto sarà infatti la seconda vettura ad essere lanciata nel nuovo corso di Lancia sotto il gruppo Stellantis e la guida del suo amministratore delegato Luca Napolitano. La prima sarà la nuova Lancia Ypsilon nel 2024. Al momento di questa auto sappiamo poco. Si sa che nascerà su piattaforma STLA Medium e che sarà solo elettrica. La sua autonomia dovrebbe essere nell’ordine dei 700 km nella versione top di gamma.

Nuova Lancia Gamma: il lusso e l’eleganza potrebbero essere la caratteristica più importante della futura ammiraglia del brand

Quanto alle dimensioni sappiamo che avrà una lunghezza intorno ai 4,7 m e un design particolare. L’auto infatti non sarà una ammiraglia classica ma sui generis. Infatti dovrebbe trattarsi di un mix tra un SUV e una berlina. La nuova Lancia Gamma viene considerata dagli stessi dirigenti della casa italiana come il modello che potrebbe vendere maggiormente al di fuori dei confini italiani per via delle sue caratteristiche.

Da vera e propria ammiraglia, la nuova Lancia Gamma dovrebbe avere in particolare una caratteristica che la differenzierà maggiormente dalle altre auto facenti parte della gamma di Lancia. Questa auto delle tre novità previste da Lancia per il futuro sarà sicuramente il modello più lussuoso, elegante e tecnologico. Gli interni di questa vettura non avranno nulla da invidiare a quelli dei rivali delle case tedesche e inglesi. Insomma ci troveremo davanti ad un piccolo gioiello, una sorta di non plus ultra di quello che è il meglio che Lancia potrà riservare ai suoi clienti.

Ricordiamo che la nuova Lancia Gamma, secondo le ultime indiscrezioni trapelate, potrebbe essere uno dei futuri modelli che saranno prodotti presso lo stabilimento di Melfi. Stellantis nelle scorse settimane ha confermato 5 modelli elettrici per quella fabbrica. Di questi uno sarà un prodotto di una casa italiana. Dunque l’identikit sembra proprio quello di questa auto. Vedremo dunque che novità arriveranno nelle prossime settimane.