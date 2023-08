Opel Experimental: debutta il nuovo concept di crossover 100% elettrico

Dopo svariati teaser, Opel ha svelato una visione audace e rivoluzionaria del suo futuro con il suo ultimo concept: l’Opel Experimental. Con un approccio unico e ambizioso, questa creazione sottolinea il cammino che il costruttore tedesco intende seguire nei prossimi anni.

Con un design esterno all’avanguardia e una silhouette slanciata, la nuova Experimental si distingue per l’assenza di cromature. La sua presenza è accentuata dall’illuminazione esterna e dalle grafiche a contrasto, che aggiungono un tocco di personalità e sofisticatezza. Le dimensioni esterne posizionano questo modello nel segmento C compatto, ma il suo abitacolo offre l’ampiezza di un veicolo di segmento D.

Opel Experimental: il brand tedesco presenta il suo ultimo progetto futuristico

Il design esterno dell’Opel Experimental è caratterizzato da un’aerodinamica ottimizzata. Offre anche soluzioni aerodinamiche intelligenti, come alette aerodinamiche anteriori e posteriori e un diffusore posteriore estensibile. Gli pneumatici sono stati realizzati in collaborazione con Goodyear e sono montati su cerchi Ronal a tre razze con una funzione attiva per migliorare ulteriormente l’efficienza aerodinamica.

All’interno troviamo un’ampia illuminazione, dei sedili leggeri e un display head-up di ultima generazione. Il volante pieghevole e i sedili adattivi leggeri sono solo alcuni degli elementi che dimostrano l’ingegno di Opel.

Il nuovo crossover completamente elettrico farà il suo debutto mondiale al prossimo Salone di Monaco 2023 (5-10 settembre). Senza dubbio, il modello attirerà l’attenzione, presentando al pubblico la visione del marchio di Stellantis sulla mobilità individuale sostenibile.

Florian Huettl, CEO di Opel, ha dichiarato che l’Opel Experimental è un faro guida che mostra l’indole pionieristica del brand tedesco. Mark Adams, vicepresidente del design, ha sottolineato invece l’interpretazione estrema della filosofia di design Bold and Pure dell’azienda, riflettendo la sua visione futura.

Vanta un sistema di telecamere con visione a 180°

Il brand di Stellantis ha incorporato tecnologie all’avanguardia come sensori, LiDAR, radar e sistemi di telecamere nell’Opel Experimental. L’uso di telecamere da 180° completamente integrate nei montanti C e il design audace e puro con una superficie pulita migliorano la presenza imponente dell’EV.

Il concetto di “space detox” all’interno sottolinea un design efficiente e soluzioni intelligenti come l’eliminazione di componenti meccanici e l’utilizzo di tessuti tecnologici in mesh 3D. Il Pure Pad flottante e trasparente e l’utilizzo di tecnologie di proiezione avanzate enfatizzano un’esperienza utente emozionante.