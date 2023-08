Alfa Romeo: Dominic Stricker è il nuovo ambasciatore in Svizzera

Dominic Stricker gioca con passione e successo nel tour ATP. Il giovane talento prende parte ai più famosi tornei di tennis del mondo, tra cui Australian Open, French Open e Wimbledon. In quest’ultima Dominic Stricker è riuscito a centrare il suo primo successo personale ed è arrivato al secondo turno di quello che è probabilmente il torneo di tennis più importante del mondo. Inoltre, Dominic ha dimostrato la sua capacità di essere un vincente e la sua passione per il tennis allo Swiss Open di Gstaad, dove ha vinto la partita di doppio dello Swiss Open con nientemeno che Stan Wawrinka.

Il giovane tennista Dominic Stricker è il nuovo ambasciatore di Alfa Romeo in Svizzera

Il famoso ATP Tour riunisce tennisti di tutto il mondo e offre agli spettatori e agli appassionati di tennis il miglior intrattenimento dal vivo e online. Nomi come Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev sono conosciuti in tutto il mondo, dentro e fuori dal circuito ATP. Ciò dimostra che Dominic sta giocando a tennis ai massimi livelli e si sta facendo strada tra i primi 100 nel tour ATP.

In qualità di nuovo ambasciatore di Alfa Romeo Svizzera, Dominic Stricker sarà anche sportivo e agile per le strade. Con una nuovissima Alfa Romeo Tonale PHEV in verde montreal, padroneggerà ogni viaggio. La trazione integrale sportiva Q4 non solo garantisce dinamicità, ma anche sicurezza e aderenza in ogni situazione. Con una potenza di sistema di 280 CV, Alfa Romeo Tonale domina ogni curva e garantisce il massimo piacere di guida.

Numerosi sistemi di assistenza e guida autonoma di livello 2 assicurano il massimo comfort nei lunghi viaggi. Con i sedili riscaldati e rinfrescati, l’aria condizionata automatica e gli ammortizzatori regolabili, arriverà sempre a destinazione riposato. Inoltre, il sistema di trazione ibrida intelligente offre un’autonomia puramente elettrica di 60 chilometri, in modo da poter planare silenziosamente nelle aree urbane senza emettere emissioni locali. Alfa Romeo Svizzera è lieta di poter accompagnare Dominic Stricker in futuro e gli augura un buon e sicuro viaggio, oltre a tanto successo e divertimento sul campo da tennis.