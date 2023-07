Alfa Romeo Tonale: iniziano le consegne negli USA

Le consegne di Alfa Romeo Tonale negli Stati Uniti sono finalmente iniziate. In Nord America la casa automobilistica del Biscione vive un buon momento. Questo grazie soprattutto alle classifiche sulla qualità e sulla soddisfazione dei clienti che premiano lo storico marchio milanese che invece in passato da questo punto di vista è stato più volte criticato.Il marchio che ha iniziato il suo ritorno negli Stati Uniti nel 2008 sta cercando di farsi strada nel competitivo mercato americano puntando su prestigio e passione. La casa milanese ha apportato modifiche per migliorare il servizio clienti e la qualità del veicolo. Ed è tornata anche a fare pubblicità in TV per la prima volta dopo quattro anni.

Negli Stati Uniti iniziate le consegne delle prime unità di Alfa Romeo Tonale

Da qualche giorno sono finalmente iniziate le consegne negli Stati Uniti del crossover Alfa Romeo Tonale che come sappiamo è costruito in Italia a Pomigliano per competere nel segmento di veicoli più popolare in questo momento. Il Tonale segna anche la prima incursione del marchio nell’elettrificazione, essendo venduto esclusivamente come ibrido plug-in nel mercato statunitense.

“Quando ci siamo riuniti tutti come una squadra circa due anni e mezzo fa con il nostro nuovo CEO Jean-Philippe Imparato, abbiamo sottolineato che essere premium significa che devi offrire qualità, qualità in tutto ciò che fai”, ha affermato Larry Dominique, vicepresidente senior di Alfa Romeo in Nord America. “Deve essere un elemento di differenziazione dal mainstream. Deve essere un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. Quindi, abbiamo davvero sviluppato una mentalità di qualità. Alfa Romeo Tonale è un esempio di questo sforzo, ha detto Dominique. Prima del suo lancio per il mercato europeo nel giugno 2022 nello stabilimento Stellantis di Pomigliano, il marchio aveva avviato conversazioni tra i reparti dell’azienda e nella sua catena di fornitura per velocizzare la comunicazione quando si presenta un problema, identificarne la causa e apportare modifiche per risolverlo. Sforzi simili sono stati compiuti nello stabilimento di Cassino, a circa un’ora a nord-ovest, dove vengono costruiti i SUV Giulia e Stelvio.

In Nord America, Stellantis ha anche formato i suoi manager nelle vendite e nell’assistenza per essere più reattivi nei confronti dei concessionari. Dominique ha affermato di aver scelto di vendere negli Stati Uniti solo il modello PHEV di Alfa Romeo Tonale per ridurre la complessità, anch’esso parte della strategia del marchio per migliorare la qualità. Si prevede che Tonale fornirà un aumento del business del marchio dal 40 per cento al 45 per cento, ha affermato Dominique.

Alfa Romeo sta anche lanciando modelli speciali per accumulare altre centinaia di vendite. Le edizioni Quadrifoglio del 100° anniversario sono recentemente esaurite, nonostante il Nord America abbia ricevuto un 35 per cento di produzione “sovra indicizzato”, ha affermato Dominique. Altre edizioni speciali di fascia media sono in arrivo. Vedremo dunque quella che sarà l’accoglienza negli Usa per Alfa Romeo Tonale.