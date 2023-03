Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid sbarca in un altro mercato importante

I primi esemplari della versione di Tonale più potente ed efficiente stanno per arrivare in Portogallo e Alfa Romeo presenta quindi condizioni particolarmente allettanti per la nuova versione Ti, per clienti privati ​​e professionali attraverso le campagne Leasys Smart Renting. Alfa Romeo promuove una speciale campagna di acquisizione di Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4, la versione top di gamma dotata di motore ibrido plug-in del nuovo SUV premium che è anche il principale artefice della crescita registrata dal marchio negli ultimi mesi.

Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 arriva finalmente anche in Portogallo

I clienti privati ​​potranno acquistare Alfa Romeo Tonale Plug-In Q4 Ti a un canone mensile di 415 euro più IVA attraverso un contratto che prevede un acconto iniziale di 11.000 euro. Questa modalità di Smart Renting è applicabile anche agli Imprenditori Individuali. Per quanto riguarda i clienti professionali, il nuovo Tonale Plug-In Q4 Ti viene offerto a un canone mensile di 630 euro più IVA, permettendo così di offrire per la prima volta la tecnologia PHEV – una novità nell’offerta Alfa Romeo – e conquistare una nuova tipologia di clientela, le aziende, che potranno beneficiare, grazie alla motorizzazione ibrida ricaricabile, dei benefici fiscali previsti.

Equipaggiato con un motore a benzina turbocompresso MultiAir da 1,3 litri da 180 CV e un motore elettrico da 90 kW, i motori del Tonale Plug-In Q4 si combinano per erogare una potenza totale di 280 CV. Il motore a combustione trasmette la sua potenza alle ruote anteriori e il motore elettrico è accoppiato all’asse posteriore, un’inedita configurazione a trazione integrale Q4 che assicura trazione, controllo e sicurezza eccellenti in qualsiasi condizione.

La batteria agli ioni di litio da 306 Volt e 15,5 kWh consente un’autonomia elettrica di oltre 80 km nel ciclo urbano e più di 600 km di autonomia totale, permettendo alla Tonale Plug-In Hybrid Q4 di diventare una delle più efficienti plug- in SUV ibridi. La sua accelerazione da 0 a 100 km/h richiede solo 6,2 secondi e la velocità massima è di 206 km/h, raggiungendo i 135 km/h in modalità di propulsione puramente elettrica.