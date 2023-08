Ferrari 812 Competizione su misura del reparto Tailor Made

Una Ferrari 812 Competizione è stata personalizzata dall’acquirente, con il supporto degli specialisti del “cavallino rampante”, nell’ambito del programma Tailor Made. L’esemplare sfoggia una carrozzeria in Rosso F1-75 opaco, con dettagli del 75° anniversario della casa di Maranello. Nell’abitacolo ci sono delle rifiniture in Alcantara nero, abbinate a dei sedili in Aunde Blu Jeans. Ne deriva un contrasto accattivante fra i colori interni ed esterni. La configurazione miscela la storia, il gusto e un’immagine facilmente identificabile, senza eccessi. Tutto, infatti, è stato eseguito con calibrata sapienza.

Protagonista del trattamento, come dicevamo, è stata una Ferrari 812 Competizione. Questa vettura è una delle stelle più luminose della costellazione delle supercar. Si tratta di un’opera d’arte a quattro ruote, destinata col suo ruggito meccanico a solcare l’asfalto con una grinta e una velocità che fanno venire i brividi persino alle leggende della pista. In un’epoca in cui la tecnologia e l’ingegneria si fondono con l’anima dell’auto, questa magnifica creatura della casa di Maranello si erge come un faro luminoso, guidando gli amanti delle supercar verso l’orizzonte della perfezione e dell’epifania emotiva.

La Ferrari 812 Competizione è un inno al dinamismo e al coinvolgimento sensoriale: un’odissea travolgente nella quale il motore V12 raggiunge livelli di esaltazione davvero straordinari. Questo cuore da 6.5 litri eroga una potenza massima di 830 cavalli a 9.250 giri al minuto e una coppia di 692 Nm a 7.000 giri al minuto. Ogni pulsazione sul pedale dell’acceleratore regala melodie celestiali, uniche, irripetibili, catapultando questa sportiva in serie limitata verso le vette del piacere. Ma la potenza non è tutto. Il modello in esame dimostra che lo stile e l’aerodinamica possono danzare insieme, in un’armonia seducente.

Le linee scolpite del suo corpo, progettate da Flavio Manzoni, nascono per tagliare l’aria con una grazia che svela l’anima da corsa di questo bolide stradale. Le prese d’aria posteriori, il frontale aggressivo e i molti dettagli racing non sono soltanto degli elementi di stile, ma espressioni dell’attenzione maniacale per i flussi, che avvolgono con straordinaria efficacia il suo corpo scultoreo.

Al top, ovviamente, il quadro prestazionale. Questa “rossa” è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.5 secondi. La velocità di punta va oltre quota 340 km/h. Straordinari i tempi ottenuti in pista. A Fiorano, la Ferrari 812 Competizione completa un giro in 1’20”. La SF90 Stradale, coi suoi 1000 cavalli ibridi, non è poi così lontana. Fra i plus del modello, anche il “Passo Corto Virtuale”, che garantisce maggiore stabilità e controllo grazie a un sistema di sterzata sulle quattro ruote.

Foto da profilo Facebook Ferrari

Con l’innovazione tecnologica e il costante impegno per la perfezione, Ferrari ha creato un mezzo in grado di emozionare ogni fibra del nostro essere, facendo danzare l’adrenalina attraverso le vene. L’essenza della 812 Competizione si incarna anche nel meticoloso lavoro dei maestri artigiani di Maranello. Ogni superficie interna e ogni elemento di design è studiato per offrire un’esperienza senza pari, accogliendo il guidatore in un abbraccio di puro lusso sportivo. Il telaio in alluminio conferisce leggerezza e resistenza, elevando le prestazioni verso nuove vette e garantendo una guida precisa e coinvolgente.

Nonostante la sua predisposizione per la pista, la Ferrari 812 Competizione non dimentica l’importanza del comfort. Nel raffinato cockpit si coglie una sinfonia di materiali di alta qualità, accostamenti cromatici ricercati e un design ergonomico che mette il pilota al centro dell’esperienza. Gli schermi digitali e i comandi intuitivi si fondono con il DNA sportivo di Ferrari, creando un connubio di eleganza e praticità. Il fascino di questa “rossa” non si esaurisce nella sua estetica o nelle sue cifre da record. L’auto di cui ci stiamo occupando è un omaggio all’arte dell’ingegneria, un tributo al connubio tra passione e progresso tecnologico.

Ogni curva, ogni dettaglio, ogni scelta tecnica riflette l’impegno della casa di Maranello nel superare i propri limiti, nel creare un’eredità di innovazione che trasformerà il presente in storia. E così, mentre si osservano i suoi tratti, ci si rende conto che la Ferrari 812 Competizione è molto più di una macchina. È il risultato di anni di ricerca, di sviluppo, di passione condivisa da un intero team di ingegneri, designer e artigiani. È un sogno che prende forma, un’emozione che prende vita, un’opera d’arte in movimento che sfida la gravità e la logica, ribellandosi alle leggi del possibile.

In un mondo dove il futuro sembra orientato verso la triste pagina dell’elettrico, questa “rossa” brilla come un faro di tradizione e audacia. La “rossa” in esame fa battere il cuore al ritmo del motore e ci ricorda che, anche oggi, l’anima di un’auto è la luce che illumina la strada. Con lei il quadro prestazionale e tecnologico delle GT a motore anteriore si fa ancora più incisivo, con ripercussioni positive anche sul piano emotivo.

Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari

Fonte | Profilo Facebook Ferrari