Ferrari Racing Days 2022: 75° anniversario celebrato sul circuito di Suzuka

Ferrari Japan ha tenuto i suoi primi Ferrari Racing Days 2022 in Giappone in quattro anni sul circuito di Suzuka il 25 e 26 giugno. “Se puoi sognarlo, puoi farlo”: tutte le storie Ferrari sono iniziate con il sogno di Enzo Ferrai.

Quest’anno, per celebrare il 75° anniversario della fondazione del brand di Maranello, Ferrari Japan ha portato a Suzuka circa 1000 possessori di Ferrari per una full immersion del cavallino rampante.

Ferrari Racing Days 2022: circa 1000 proprietari si sono radunati sul tracciato di Suzuka

I proprietari di F1 Clienti e FXX hanno goduto appieno delle loro auto da sogno sul noto tracciato giapponese, partecipando a potenti corse dimostrative. Le monoposto di Formula 1 che convergevano sulla pista includevano la F189, la F10 e la F2003GA, che hanno gareggiato nei campionati del passato.

Il programma FXX porta in pista in occasione di eventi privati ​​le vetture estreme e speciali FXX-K e 599XX, frutto della più approfondita ricerca tecnologica, supervisionata e gestita dagli ingegneri dello storico marchio modenese che, attraverso la continua raccolta dati, aprono la strada allo sviluppo di soluzioni che saranno poi implementate nei veicoli di produzione Ferrari.

C’erano anche altre attività per i proprietari come “Family Drive” per principianti, “Excite Drive” con limiti di velocità più rilassati e “Sports Drive” per piloti esperti e altri. C’è stata anche un’esposizione speciale della Ferrari 296 GTS, la nuova berlinetta spider con motore centrale-posteriore Ferrari, presentata per la prima volta ai media giapponesi il 24 giugno prima dei Ferrari Racing Days 2022, e ai clienti durante il fine settimana. Durante l’evento è stata esposta la 296 GTS a simboleggiare l’inizio di un nuovo capitolo della storia Ferrari.

Si è tenuto anche il raduno “Road to Suzuka” dove i proprietari si sono radunati presso la sede dei Racing Days con le loro Ferrari provenienti da tutto il paese. Da Tokyo sono partiti per Suzuka 75 iconiche Ferrari che spaziano dai classici rari agli ultimi modelli.

Il 26 giugno si è tenuta una parata per il 75° anniversario, che ha riunito sul circuito centinaia di bolidi di Maranello provenienti da tutto il Giappone, dove è stata scattata una foto commemorativa al termine.

Presenti anche le speciali Monza SP1 ed SP2

Altri eventi includevano hot lap dove i visitatori potevano provare la guida in circuito di una 488 Challenge Evo pilotata da un pilota professionista e un’esposizione di modelli attuali e usati come 812 Competizione, 296 GTB, SF90 Spider, Roma e Portofino M. Esposte anche auto d’epoca come la F40 e la 250 GT TdF e le Monza SP1 ed SP2 in edizione limitata.

È stata allestita anche un’area dedicata al programma Tailor Made che permette ai possessori la libertà di personalizzare ogni elemento della propria Ferrari secondo la propria personalità unica. È stata poi istituita una speciale “Service Clinic” per fornire ai clienti consulenze individuali sul servizio post-vendita per le loro auto.

L’evento è stato un’opportunità per condividere la passione tra il marchio e i proprietari, legando i valori fondamentali dell’iconico marchio, rinnovando la loro consapevolezza dell’eredità dello stile bello e riflettendo sulla profondità della storia che la Ferrari ha attraversato. È diventato un weekend estivo indimenticabile per i possessori delle vetture della casa automobilistica di Maranello che hanno riempito il locale di Rosso Ferrari.