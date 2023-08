Jeep Compass e Commander mantengono la leadership nei rispettivi segmenti in Brasile

A luglio, Jeep ha venduto 11.709 unità nel mercato brasiliano. Queste vendite hanno contribuito a far raggiungere al marchio 75.115 immatricolazioni nell’anno nel Paese. Numero uno tra i SUV di medie dimensioni, con una quota del 42,8 per cento tra i C-SUV nel 2023, Jeep Compass mantiene la sua ampia leadership nella categoria con 4.707 vendite nel mese e oltre 35.000 da inizio anno. Il modello si è inoltre assicurato un posto nella classifica dei 10 modelli più venduti nel Paese dell’anno, mostrando tutta la forza del SUV medio di Jeep.

Jeep Compass e Commander leader delle vendite in Brasile rispettivamente tra i C-SUV e i SUV di grandi dimensioni

Un altro fiore all’occhiello del marchio è stato il Jeep Commander. Nonostante l’arrivo di nuovi concorrenti nella categoria, il modello ha dominato ancora una volta i D-SUV a luglio, con 1.408 immatricolazioni. Nell’anno il Commander conta già 11.921 unità vendute e il 28,4 per cento di partecipazione alla categoria. Leader assoluto.

Non solo Jeep Compass e Commander, anche nel competitivo segmento B-SUV, la Jeep Renegade ha venduto 5.556 unità, una crescita del 36 per cento rispetto al mese precedente, che ha garantito a luglio una posizione nella TOP 3 del segmento. Nel risultato cumulato dell’anno, il modello conta già 27.878 immatricolazioni. Jeep Gladiator e Wrangler hanno completato i numeri di Jeep e assicurato un altro mese di grandi risultati per il marchio.

Insomma dal Brasile ancora belle notizie per la casa automobilistica americana di Stellantis che nel giro di pochi anni ha saputo affermarsi in questo importante mercato diventando insieme a Fiat i due brand principali del gruppo automobilistico in quel paese. Questo soprattutto grazie ai suoi Jeep Compass, Renegade e Commander. La situazione dovrebbe migliorare ulteriormente con l’arrivo di altre novià tra cui Jeep Avenger. Vedremo dunque cos’altro emergerà dal Brasile a proposito di Jeep.