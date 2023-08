Stellantis: l’India sempre più al centro dei suoi futuri programmi

Stellantis nei prossimi anni ha intenzione di puntare forte sull’India. Il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares considera l’India un “centro di gravità” importante a livello internazionale grazie ai suoi hub digitali e software a Bangalore e Hyderabad. Dunque quel paese fungerà da vero e proprio hub di trasformazione e innovazione per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

Stellantis: Il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares considera l’India un “centro di gravità” importante

Stellantis in India dispone di tre stabilimenti per la produzione di auto e due centri di ricerca e sviluppo e due Hub ICT. Billy Hayes Senior Vice President, India and Asia Pacific Region, Sales, Marketing, and Regional Operations del gruppo automobilistico ha affermato che in India l’azienda ha quasi 4 mila dipendenti e altri posti di lavoro si verranno a creare nei prossimi mesi grazie ai nuovi due hub del software. Hayes ha sottolineato come in questi hub non si lavora solo per l’India ma per il gruppo a livello globale.

In particolare il centro di Bangalore è fondamentale per lo sviluppo della piattaforma STLA AutoDrive che è alla base della guida autonoma e dell’intelligenza artificiale dei futuri modelli del gruppo Stellantis. Ma dall’India non viene esportata solo tecnologia. Infatti miglia di auto prodotte nei tre stabilimenti del gruppo vengono poi esportate in varie zone del mondo. Lo stesso accade anche con alcuni dei motori che vengono prodotti in queste fabbriche.

Di recente Stellantis ha iniziato ad esportare unità della nuova Citroen C3 in altre parti del mondo. Hayes ha confermato che si stanno cercando altre opportunità per aumentare le esportazioni dall’India verso altri paesi. Il gruppo automobilistico si avvale di oltre 40 fornitori locali che garantiscono una buona fornitura per i suoi stabilimenti che così non hanno mai problemi di approvvigionamento. Inoltre in questa maniera il gruppo riesce ad ottenere prezzi molto bassi che permettono di proporre le auto prodotte in India a prezzi molto competitivi.