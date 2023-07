Alfa Romeo 6C: sarà lei a debuttare il 30 agosto?

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato la notizia che il prossimo 30 agosto Alfa Romeo lancerà la sua nuova supercar. Si dovrebbe trattare di una concept car con la versione di produzione che dovrebbe arrivare nel 2025 in tiratura limitatissima. Questo modello non ha ancora un nome ufficiale, ma le indiscrezioni puntano fortemente sul nome di Alfa Romeo 6C, che sarebbe perfetto per continuare la saga delle esclusive sportive Alfa Romeo. “Questo progetto è un sogno che si avvera, ispirato da un team audace che voleva realizzare qualcosa di unico “, ha spiegato il numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato.

Alfa Romeo 6C potrebbe essere il nome della nuova supercar che il Biscione è pronto a svelare il prossimo 30 agosto

Lo stesso Alfa Romeo 6C come nome ha molto senso, in quanto la meccanica scelta sarebbe il V6 2.9 che Alfa Romeo utilizza già nei suoi modelli Quadrifoglio e GTA, dove ha raggiunto fino a 540 CV, anche se sarà cugina strettissima della nuova Maserati MC20 con la quale condividerà la piattaforma. Tuttavia, lo stesso Imparato ha chiarito che in termini di design sarà un’auto molto diversa, una vera Alfa Romeo. Insomma si tratterà di un modello davvero degno di affiancarsi ad altre icone della casa come la stessa 8C o la 33 Stradale che è servita da riferimento negli ultimi mesi quando si è trattato di dare indizi su cosa vogliono ottenere con questo nuovo modello, qualcosa di “iconico, super sexy e riconoscibile”, e al momento con il poco che possiamo vedere di questo nuovo modello nei teaser pubblicati nei giorni scorsi, con dettagli come la griglia del marchio o le luci posteriori circolari, sembra che siano sulla strada giusta.

Come dicevamo poc’anzi, la futura Alfa Romeo 6C, come la 8C, sarà un modello a produzione limitata, cosa che la renderà una delle Alfa Romeo più esclusive e costose da molto tempo a questa parte. Il suo debutto avverrà il 30 agosto presso il celebre museo Alfa Romeo di Arese, data che coincide casualmente con il GP d’Italia di F1 a Monza, quindi potrebbe essere il momento ideale per mostrare al mondo questa nuova icona dello storico marchio milanese. Vedremo dunque a proposito di questa auto quali altri indizi arriveranno nelle prossime settimane da parte di Alfa Romeo. Siamo sicuri infatti che da qui al prossimo 30 agosto per tenere alta l’attenzione il Biscione anticiperà ulteriori dettagli e teaser del suo nuovo modello.