Dodge avvia gli ordini per Challenger SRT Demon 170

Dodge sta avviando gli ordini della muscle car più potente del mondo: la Dodge Challenger SRT Demon 170 con motore 6.2 V8 da 1.039 CV e 1.281 Nm. Il marchio americano di Stellantis ha svelato il suo settimo e ultimo modello in edizione speciale “Last Call” in uno spettacolare debutto in elicottero durante il festival di performance Dodge Last Call Powered by Roadkill Nights Vegas presso The Strip al Las Vegas Motor Speedway il 20 marzo 2023.

Aperti gli ordini per acquistare la nuova Dodge Challenger SRT Demon 170

La Dodge Challenger SRT Demon 170 dispone della più alta accelerazione di forza G di qualsiasi auto di produzione a 2.004 gs. La vettura percorre i 400 metri da fermo in 8,91 secondi, con una velocità di 244 km/h. Ma ancora più impressionante è il tempo di accelerazione da 0 a 96,5 km/h, pari a 1,66 secondi.

La Dodge Challenger SRT Demon 170 del 2023 sarà disponibile al prezzo al dettaglio suggerito dal produttore di $ 96.666. Tutti gli ordini dei clienti per il modello, così come le lettere di conferma autenticate dei clienti, devono essere ricevuti entro il 15 maggio 2023. Gli ordini dei clienti certificati riceveranno una pianificazione prioritaria.

La produzione della Dodge Challenger SRT Demon 170 del 2023 inizierà quest’estate e il volume totale della produzione in serie sarà limitato a non più di 3.300 unità, di cui 3.000 per gli Stati Uniti e 300 per il Canada. Il volume di produzione effettivo potrebbe essere inferiore a seconda della capacità produttiva e della disponibilità dei componenti.