Truck Jeep: il brand fa tappa al Montana Lodge & SPA di La Thuile

Il Truck Jeep ha offerto emozioni indimenticabili a centinaia di appassionati e turisti a La Thuile (AO) durante un evento che ha celebrato la potenza del marchio americano. Grazie alla varietà della gamma 4xe ibrida plug-in, tra cui la leggendaria Jeep Wrangler, gli ospiti hanno vissuto un’esperienza di guida autentica, arricchita dal ritmo dello speciale truck.

Quest’ultimo continua a stupire, mostrando un design sempre più spettacolare. Parliamo di un veicolo pesante con un’inconfondibile livrea nera, impreziosita dal logo 4xe – che rappresenta la nuova definizione del 4×4 secondo Jeep.

Truck Jeep: lo speciale truck del marchio ha intrattenuto il pubblico di La Thuile

Tale evoluzione evidenzia l’impegno del brand di Stellantis per la sostenibilità e l’efficienza, senza rinunciare a sicurezza e divertimento. Il nuovissimo sistema di trazione integrale equipaggia Compass, Renegade, Wrangler e Grand Cherokee (tutte in versione 4xe).

Il Truck Jeep si trasforma in uno spazio espositivo di 1200 m² in soli 40 minuti grazie a un processo completamente automatizzato. Dotato di due pareti LED, una wallbox per ricaricare dei SUV 4xe e un imponente ponte di 9 metri con una pendenza di 45°, ha permesso agli istruttori Jeep di far vivere agli ospiti un’esperienza off-road mozzafiato.

Grazie a prove come il twist, i partecipanti hanno potuto apprezzare la consolidata abilità del costruttore americano, che si sta evolvendo verso una filosofia green con la tecnologia ibrida plug-in.

All’interno del Montana Lodge & SPA, l’esperienza continua. Questa struttura combina design moderno e materiali all’avanguardia in un contesto valdostano tradizionale, esaltando la bellezza della natura circostante con arredi raffinati.

Il calore del legno si sposa alla pietra, al ferro e all’acciaio, creando un ambiente di raffinata eleganza. Il Montana Lodge & SPA sottolinea l’impegno del marchio automobilistico verso la sostenibilità, vantando un efficiente sistema di riscaldamento a biomassa, un impianto elettrico a risparmio energetico, dei pannelli solari e un’illuminazione a LED.

Prosegue l’attuazione del piano Zero Emission Freedom

Jeep non è estranea a questa tendenza. Infatti, sta proseguendo decisa verso una mobilità a zero emissioni grazie ai suoi pluripremiati SUV. Il piano “Zero Emission Freedom” si traduce in una serie di EV, quattro dei quali saranno lanciati in Nord America e in Europa entro la fine del 2025. Il primo di questi, la Jeep Avenger, è stato presentato a maggio 2023.

Il pubblico sembra apprezzare il percorso intrapreso dal produttore americano verso la sostenibilità. Il successo dei SUV 4xe e dell’Avenger ha permesso all’azienda di dominare il mercato italiano dei veicoli a basse emissioni (Low Emission Vehicle – LEV) anche a luglio di quest’anno. Questo risultato rafforza la leadership del marchio, confermata nel 2021, 2022 e nel primo semestre dell’anno corrente.