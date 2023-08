Jeep lancia un esclusivo pacchetto Jurassic Park per celebrare il 30° anniversario del film 

Il Graphic Studio del marchio Jeep celebra l’incredibile 30° anniversario del film originale “Jurassic Park” del 1993 con il lancio di un pacchetto Jurassic Park esclusivo e limitato, che consente alla comunità del marchio americano di Stellantis di mostrare la propria ammirazione per il blockbuster “Jurassic Park”. Park” sui propri veicoli Wrangler e Gladiator.

L’esclusivo e limitato pacchetto Jurassic Park di Jeep Graphic Studio commemora il 30° anniversario del film originale del 1993

“Quest’anno segna tre decenni da quando la Jeep Wrangler YJ Sahara del 1992 è apparsa nel film originale ‘Jurassic Park’, e da quel momento, è stato straordinario vedere la crescita e l’evoluzione sia del marchio Jeep che del franchise di Jurassic World intorno al mondo “, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e responsabile del marchio per il Nord America. “Questo esclusivo pacchetto Jurassic Park offre ai fan e agli appassionati del nostro marchio la possibilità di rendere unico il loro veicolo 4×4, riflettendo sia la loro personalità che l’orgoglio di proprietà”, ha dichiarato il numero uno della casa americana negli States.

Il marchio Jeep e il franchise di Jurassic World hanno una storia comune che va oltre il film del 1993. Nel 2018, prima dell’uscita di “Jurassic World: Fallen Kingdom”, il marchio Jeep ha lanciato uno spot di 60 secondidurante il Big Game che ha reso omaggio all’iconica scena di “Jurassic Park” con la Jeep Wrangler.

Inoltre, nell’estate 2022, il marchio ha collaborato con Universal Pictures per lanciare una campagna di marketing globale per celebrare l’epico film “Jurassic World Dominion”. Il franchise di Jurassic World ha entusiasmato i fan di tutto il mondo per tre decenni e ha guadagnato oltre 6 miliardi di dollari in tutto il mondo. Disponibile per Jeep Wrangler, Wrangler 4xe e Gladiator, l’esclusivo pacchetto Jurassic Park è ispirato ai veicoli Wrangler YJ Sahara del 1992 apparsi nel film originale.