ADAC Opel Electric Rally Cup: le donne sono sempre più presenti nel campionato

In passato, il motorsport era prevalentemente dominato dagli uomini mentre le donne erano spesso relegate a ruoli accessori. Fortunatamente, queste idee antiquate stanno rapidamente scomparendo, soprattutto nell’ambito dell’ADAC Opel Electric Rally Cup.

Questa competizione, unica nel suo genere, ha visto la presenza femminile come elemento consolidato nella sua terza stagione. Troviamo, ad esempio, nove donne piloti o copiloti, inclusa Cyndie Allemann, che hanno preso il controllo di una Opel Corsa Rally Electric durante il Rallye du Chablais in Svizzera.

È diventato evidente che le donne competono seriamente nel momento in cui Sarah Rumeau ha stabilito il tempo migliore nella prima prova speciale della stagione 2023 durante l’ADAC Rallye Sulingen.

Rumeau si è rivelata un talento nato per la guida. Solo quattro anni fa, per consiglio di sua madre, ha iniziato la sua avventura nel rally. Da allora, ha conseguito numerosi successi, incluso il suo ultimo risultato alla semifinale a Nimes.

Rumeau e Julie Amblard, la vincitrice del concorso per copiloti del Rally Jeunes 2018, sono diventate una coppia molto performante. Hanno celebrato due titoli nel campionato femminile di rally francese e attualmente si posizionano al quarto posto nell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2023, con l’obiettivo di raggiungere il loro primo podio.

Rumeau afferma che si impegna a raggiungere i suoi obiettivi e a superare i suoi avversari, a prescindere dal loro genere. L’ADAC Opel Electric Rally Cup è un’opportunità eccellente in tal senso. Tutti i team hanno gli stessi mezzi, la differenza la fa l’equipaggio. E nonostante la competizione, l’atmosfera è accogliente.

C’è anche Cindy Gudet, “la regina della montagna” francese

Un’altra componente della squadra FFSA Academy, Cindy Gudet, ha intrapreso un percorso differente. Originaria di un piccolo villaggio vicino Lione, la 27enne ha iniziato la sua carriera sui kart a 14 anni, per poi diventare la “regina della montagna” francese. Gudet elogia il campionato ideato dal brand tedesco come una perfetta palestra per affinare le sue abilità di guida.

Cristiana Oprea, una 31enne di Bucarest, offre una prospettiva diversa. È salita su un’auto da rally per la prima volta all’età di 21 anni, come esperta di relazioni pubbliche. Oprea, ora partecipante all’ADAC Opel Electric Rally Cup, si vede come un’ambasciatrice delle donne nel mondo delle corse. Si sente privilegiata a rappresentare e ispirare altre donne nel motorsport.

A differenza delle donne piloti, che sono ancora in minoranza, le donne copilote sono molto più presenti. Queste ultime, secondo Julie Amblard, sono ben organizzate, concentrate e hanno un effetto calmante sui piloti.

Cornelia Nemenich, copilota di Max Reiter, condivide lo stesso punto di vista e aggiunge che la voce di una donna può avere un effetto calmante su alcuni piloti. Il resto non è genere specifico. Christina Ettel, che ha recentemente aiutato il suo pilota Luca Pröglhöf a raggiungere due podi consecutivi, enfatizza l’importanza dell’empatia e del multitasking nel suo ruolo.

Tutti concordano sull’eccellenza dell’ADAC Opel Electric Rally Cup. È un progetto pionieristico, gestito professionalmente dal marchio tedesco. Nonostante la pressione competitiva, c’è una grande coesione tra i team. È il primo campionato in cui tutti i team hanno lo stesso equipaggiamento, rendendo qualsiasi imbroglio praticamente impossibile e soprattutto inutile, ha concluso Ettel.