Jeep Commander: avvistata la versione da 272 cavalli

In Brasile il prototipo di Jeep Commander, nella versione aggiornata con motore da 272 cavalli che sarà condiviso con Ram Rampage, è stata avvistata in alcune foto spia che sono trapelate sul web. E’ stata la pagina FCA Fan Brasil su Facebook a condividere un’istantanea di un Jeep Commander che effettua dei test nella regione di Goiana (PE) dove si trova lo stabilimento di Stellantis in cui il modello di Jeep viene assemblato insieme ad altre auto di Fiat e Jeep.

Jeep Commander 2024: avvistata la versione aggiornata con il motore da 272 cavalli della Ram Rampage

A giudicare dalle coperture alla carrozzeria di questa auto, c’è la possibilità che questa nuova Jeep Commander 2024 riceva alcune modifiche visive, subendo il suo primo restyling poco più di 2 anni dopo la sua presentazione. Tuttavia, il marchio potrebbe nascondere un cambiamento ancora più rilevante. Il lancio del pickup Ram Rampage ha introdotto nel mercato brasiliano un nuovo motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri. La pubblicazione ipotizza che Jeep trarrà vantaggio da questo nuovo motore più potente anche per il Commander a 7 posti. Sarebbe un’opzione molto più potente rispetto agli altri propulsori utilizzati nel SUV fino ad ora.

Infatti per adesso Jeep Commander arriva massimo a 185 cavalli. Questo nuovo 2.0 turbo, denominato Hurricane 4 viene già utilizzato dalla Jeep Wrangler, ha iniezione diretta di carburante, turbo dual flow, fino a 272 CV di potenza e 40,8 kgfm di coppia. Il cambio è sempre un automatico a 9 rapporti, con trazione 4×4. FCA Fan Brasil ipotizza che il lancio del Commander con questo nuovo motore avverrà tra ottobre e novembre. Vedremo in proposito quali altre novità arriveranno dal Brasile per quanto riguarda questo SUV di Jeep che da quando è arrivato sul mercato in quel paese un paio di anni fa ha mostrato di avere un certo gradimento tra i clienti brasiliani. Non a caso nel suo segmento di mercato è tra i veicoli più venduti in assoluto.