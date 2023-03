Jeep Wrangler e Gladiator: richiamate 70 mila unità per problemi al disco della frizione

Jeep ha avviato una campagna di richiamo per problemi al disco della frizione nelle versioni prodotte tra il 2018-2023 di Jeep Wrangler e Gladiator. In questi modelli il disco della frizione potrebbe surriscaldarsi. Ciò potrebbe, a sua volta, portare a un incendio, che secondo quanto riferito ha provocato anche il ferimento di una persona. La casa automobilistica afferma, in documenti depositati presso la National Highway Traffic Safety Administration, che in alcune circostanze lo spingidisco della frizione può surriscaldarsi a causa dell’attrito.

Se ciò accade, la piastra può rompersi rapidamente con una forza sufficiente per rompere o addirittura perforare la scatola della trasmissione. In tale scenario, frammenti riscaldati potrebbero fuoriuscire dalla trasmissione ed entrare in contatto con una fonte di ignizione nel veicolo, provocando probabilmente un incendio. Alla fine dell’anno scorso, Jeep ha iniziato a indagare sul problema e, il 10 gennaio 2023, afferma di aver rilevato “una potenziale tendenza di incendi di veicoli correlati a gruppi frizione guasti” nei Jeep Wrangler 2018-2023 e nei Gladiator anno modello 2020-2023.

La casa automobilistica afferma di essere a conoscenza di 26 richieste di assistenza clienti, 36 richieste di garanzia e sei segnalazioni sul campo di problemi relativi a Jeep Wrangler e Gladiator potenzialmente correlati a questo guasto in tutto il mondo. Non è a conoscenza di alcun incidente derivante dall’esplosione dello spingidisco della frizione, ma è a conoscenza di un incidente che potrebbe essere correlato a questo problema.

Di conseguenza, Jeep ha deciso di lanciare una campagna di richiamo a febbraio. Dice che si metterà in contatto con i proprietari a partire dal 14 aprile. Poiché il problema non è correlato a un difetto con la parte, ma piuttosto a un problema di progettazione, è ancora in fase di sviluppo di un rimedio al problema. In tutto, 55.082 Jeep Wrangler e 14.119 Jeep Gladiator saranno interessati da questa campagna, per un totale di 69.201 veicoli negli Stati Uniti. Il problema è stranamente simile a un altro richiamo lanciato dalla casa automobilistica nel 2020.