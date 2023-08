Ferrari Tour 2023: alla scoperta delle Dolomiti con l’Alpine Route

L’edizione 2023 del Ferrari Tour ha di recente avuto come protagonista la sublime Alpine Route. La quinta fase di questo straordinario tour ha offerto ai partecipanti europei, ferventi appassionati del cavallino rampante, la possibilità di abbracciare l’essenza della guida tra panorami da togliere il fiato e paesaggi di rara bellezza nelle Dolomiti.

L’avventura ha preso il via dal cuore delle tradizioni e del folclore: il parco naturale Plan De Corones. Questo spettacolare scenario naturale ha ospitato l’entusiasmante partenza del Ferrari Tour Alpine Route e ha incluso anche una visita al Museo Ladin situato nel Castello di San Martino di Badia.

Ferrari Tour 2023: la quinta tappa è stata l’Alpine Route sulle Dolomiti

Nel corso delle due giornate successive, i Ferraristi hanno avuto l’opportunità di scoprire scorci affascinanti. Tra i luoghi più amati, ricordiamo la sponda del Lago di Dobbiaco, dove il turchese delle sue acque cristalline rispecchia il Monte Cristallo, e il celebre Passo Giau. Non è mancata una sosta al Rifugio Salei, situato a 2225 metri di altitudine, in un incantevole territorio che si estende tra la Val Gardena e la Val di Fassa.

L’esperienza del tour, però, non si è limitata alla semplice guida. I partecipanti hanno avuto modo di assaporare la cucina locale, con soste in ristoranti stellati e luoghi caratteristici. Hanno inoltre avuto l’opportunità di approfondire i segreti dei vini locali con la visita alla Cantina Kurtatsch, e della birra, nel comune di Forst, nelle vicinanze di Merano.

Per tre giorni, la community di Ferrari ha condiviso momenti unici, arricchiti dallo splendore di questi panorami incantevoli. Prossima tappa del Ferrari Tour 2023? Dall’8 al 10 settembre, la meta sarà la Douro Valley in Portogallo, dove si scopriranno i tesori nascosti di una nazione tutelata dall’UNESCO.

È possibile contattare il concessionario ufficiale Ferrari di fiducia per scoprire maggiori informazioni sull’evento in arrivo e per entrare a far parte della community di Maranello. Non perdete l’occasione di vivere le emozioni uniche che solo lo storico marchio modenese e le sue esperienze di guida possono offrire.