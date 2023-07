Jeep Avenger, marcia indietro: la versione a benzina sarà venduta anche in Germania, Francia e UK

Marcia indietro per Jeep. La casa automobilistica americana che originariamente aveva deciso di vendere Jeep Avenger solo in versione elettrica in tutto il nord Europa fa retromarcia. Alcune unità della versione a benzina saranno vendute anche in Francia, Germania e Regno Unito e non solo in Italia e Spagna come ipotizzato all’inizio. Questo a causa delle vendite di auto elettriche che anche in questi paesi vanno meno velocemente del previsto.

Jeep Avenger a benzina che originariamente doveva essere venduto solo in Spagna e Italia sarà venduto anche in Francia, Germania e UK

Lo scorso giugno Jeep ha aperto il portafoglio ordini per la versione con motore a benzina di Jeep Avenger in Francia e Germania. Ora farà lo stesso nel Regno Unito. Eric Laforge, CEO di Jeep Europe, ha chiarito che si tratta di una decisione “pragmatica” e che il piano a lungo termine non è cambiato. Ricordiamo che l’obiettivo finale di Jeep è vendere solo modelli elettrici in Europa a partire dall’anno 2030.

Laforge assicura che questa decisione su Jeep Avenger proteggerà i rivenditori in franchising che stavano perdendo vendite. Soprattutto se teniamo conto che la maggior parte dei rivali dell’Avenger sono disponibili in versione termica. E per evitare vendite “transfrontaliere”, si è deciso di fissare lo stesso prezzo (al lordo delle tasse locali) per questo SUV a benzina in questi mercati. Inoltre, è disponibile solo nella finitura Altitude.

Tra i mesi di gennaio e giugno, le vendite di Jeep Avenger in Europa hanno raggiunto le 7.214 unità. Di tale volume, un totale di 6.252 esemplari sono stati equipaggiati con il motore a benzina. Le restanti 962 unità erano modelli elettrici.

Jeep si aspettava che la quota di mercato dei piccoli SUV elettrici crescesse quest’anno. Al contrario, la quota di questo tipo di veicoli ha accumulato un calo del 2 per cento fino allo scorso maggio, raggiungendo il 4,5 per cento. Una quota di mercato che nel 2021 è stata del 4,8 per cento secondo i dati forniti da Dataforce. Il piccolo SUV elettrico più venduto è stato Hyundai Kona, seguito da Peugeot e-2008 e Opel Mokka Electric.