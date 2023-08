Alfa Romeo rimane in F1? Avrebbe trovato un accordo con Haas

Secondo il sito Motorsport.com Alfa Romeo avrebbe raggiunto un accordo con il team Haas per rimanere in Formula 1 anche nel 2024. Come sappiamo a fine anno scade l’accordo con Sauber, con il team elvetico che è stato acquistato da Audi. Dunque a lungo si è discusso sul fatto che la casa automobilistica del Biscione avrebbe detto di nuovo addio alla F1 oppure no. Secondo queste indiscrezioni lo storico marchio milanese avrebbe sciolto le riserve e avrebbe raggiunto questo accordo che comunque deve ancora essere ufficialmente confermato dalle parti.

Secondo indiscrezioni dal 2024 la power unit di Haas sarà marchiata Alfa Romeo

A quanto pare durante lo scorso mese di maggio a Montecarlo ci sarebbe stato un incontro tra il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato e il team principal della Haas Gunther Steiner. Si era discusso di una eventuale collaborazione tra le due società. Haas aveva confermato di non voler cedere il suo nome al Biscione anche se era favorevole a trovare una qualche forma di accordo. Questo accordo si sarebbe trovato sul nome da dare alla power unit. A quanto pare dal prossimo anno quello della Haas non sarà più un motore Ferrari ma ci sarà una sorta di rebrand con il marchio Alfa Romeo.

Dunque il Biscione dovrebbe rimanere in Formula 1 ma in una veste diversa. Non sarebbe più il title sponsor della scuderia, come accaduto con Sauber, ma darebbe il nome al motore della Haas. Tra l’altro questa non è nemmeno una novità assoluta per la Formula 1. Nel 2016 la stessa cosa era accaduta con Tag-Heuer che aveva dato il suo nome al motore della Red Bull che era stato realizzato da Renault.

Vedremo se quelle che per il momento rimangono voci saranno confermate ufficialmente dalle parti. Di certo la presenza in F1 ha fatto molto bene alla casa automobilistica del Biscione come confermato sia da Imparato che dal CEO di Stellantis Carlos Tavares. Dal punto di vista dell’immagine si è trattato indubbiamente di un’ottima mossa.