Audi acquista Sauber: annuncio nel weekend del Gran Premio del Belgio?

Secondo le informazioni rilasciate dal sito web tedesco Motorsport-Total.com questo martedì (23), l’accordo tra Sauber e Audi dovrebbe essere annunciato questo fine settimana in Belgio. Il marchio tedesco appartenente al Gruppo Volkswagen non ha mai nascosto che l’obiettivo era quello di entrare in F1 dal 2026 come squadra.

Audi potrebbe annunciare l’acquisto di Sauber già nel corso di questo fine settimana

Volkswagen aveva già confermato l’ingresso dei suoi marchi nell’élite del motorsport mondiale tra quattro anni, quando la F1 subirà un importante cambiamento nelle normative sui motori. Mancava solo la definizione della FIA (Federation Internationale de Automobilismo) su tali modifiche, ed è arrivata questo mese, dando il via libera ai marchi tedeschi a procedere con i rispettivi piani.

Nel caso di Audi, l’intenzione era sempre quella di entrare in squadra e, secondo la pubblicazione, i tedeschi iniziarono ad affidarsi a Gerhard Berger per negoziare l’acquisto della scuderia di Hinwil, che attualmente corre sotto il nome di Alfa Romeo. L’ex pilota, dal canto suo, ha negato qualsiasi coinvolgimento nel caso, dicendo a Motorsport-Total.com di “non avere alcun contratto di consulenza in F1 con Audi”.

“Non ho rapporti stretti con Sauber e ho pochissimi contatti con loro. Non ho partecipato a nessuna conversazione tra Sauber e Audi”, ha aggiunto. Ciò che Berger conferma, tuttavia, è di aver “stabilito un contatto” tra l’Audi, guidata dall’amministratore delegato Markus Duesmann, e la McLaren. Il marchio era interessato ad acquisire azioni nel team di Woking, ma l’accordo non è stato concluso. Il passo successivo è stato cercare Williams e Aston Martin , ma neanche le trattative sono andate avanti.

La Sauber si è rivelata la strada naturale, ma la squadra aveva già rifiutato una proposta di acquisto avanzata da Andretti, disposto a pagare 350 milioni di euro per la squadra svizzera. Finn Rausing, proprietario della Sauber, ha insistito per la continuazione del gruppo svizzero, mantenendo i posti di lavoro e ha persino chiesto altri 250 milioni di euro come contributo per garantire che la squadra fosse in buone mani, condizioni che hanno costretto Michael Andretti a ritirare l’offerta.

La differenza ora è che l’Audi vuole pagare di più per meno azioni, cioè Rausing continuerebbe a far parte del business, anche se come socio di minoranza. E il tutto con la promessa di continuare a sviluppare la Sauber come team ufficiale, allo stesso modo della partnership con BMW, tra il 2006 e il 2009. Un altro punto su cui anche la testata tedesca attira l’attenzione è il fatto che il CEO di Audi, Duesmann, è stato il capo dello sviluppo per il team Sauber durante il suddetto periodo della partnership con BMW, un altro marchio tedesco.

