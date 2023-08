Lancia annuncia i primi 40 concessionari in Italia

Lancia si avvia al suo rilancio annunciando i suoi primi 40 concessionari in Italia. Il numero uno della casa automobilistica italiana, l’amministratore delegato Luca Napolitano in un post sul suo profilo Linkedin ha dichiarato: “Tanto di cappello ai primi 40 concessionari italiani per la loro fiducia nel nostro piano Renaissance e ai nuovi venditori certificati pronti ad accogliere i nostri clienti in “Casa Lancia”, i nostri nuovissimi showroom.

Un nuovo naming, un nuovo logo, un nuovo lettering, colori, immagini, elementi grafici per un “home feeling” tipicamente italiano, reso possibile grazie al brand italiano. È in corso anche una nuova customer experience, in cui il cliente è posto proprio al centro per un’esperienza di shopping immersiva premium. Insieme siamo pronti per Lancia Renaissance! Impegno, orgoglio, senso di appartenenza, disponibilità ad iniziare insieme un nuovo percorso”.

Ricordiamo che dal prossimo anno la casa automobilistica piemontese farà il suo ritorno in Europa grazie al lancio della nuova Lancia Ypsilon. La futura generazione del celebre modello sarà prodotto a Saragozza nello stabilimento Stellantis di Figueruelas dove nei giorni scorsi è stato costruito il primo esemplare. Le prime immagine di questo veicolo dovrebbero arrivare già entro la fine del 2023 mentre la presentazione ufficiale dovrebbe svolgersi nel corso del primo trimestre del 2024.

La commercializzazione della nuova Lancia Ypsilon sarà avviata in Italia e poi a seguire verso la metà del prossimo anno anche in altri paesi quali Germania, Spagna, Francia, Olanda, Portogallo e Belgio. Saranno circa 100 in Europa i concessionari del marchio che punterà forte anche sulle vendite online come anticipato nei giorni scorsi. Il brand premium di Stellantis vuole essere uno dei marchi del gruppo con la più alta percentuale di vendite online. Ricordiamo infine che la nuova Ypsilon è solo il primo passo a cui seguiranno nel 2026 la nuova ammiraglia Gamma e nel 2028 la nuova Delta.